Среди жертв атаки — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

В результате подрыва микроавтобуса в Кабуле погибло четыре человека. Об этом сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Там уточнили, что атака произошла в квартале Дашти-Барчи, в западной части афганской столицы. При взрыве не менее семи человек получили ранения. По данным телеканала, среди погибших — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.