НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В результате взрыва в Кабуле погибло четыре человека

Среди жертв атаки — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

13 ноября, 16:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tessaron_news/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tessaron_news</a></p>

Фото © Instagram / tessaron_news

В результате подрыва микроавтобуса в Кабуле погибло четыре человека. Об этом сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Там уточнили, что атака произошла в квартале Дашти-Барчи, в западной части афганской столицы. При взрыве не менее семи человек получили ранения. По данным телеканала, среди погибших — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы у больницы в Кабуле

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы у больницы в Кабуле

Ранее местные СМИ сообщали, что взорвалась закреплённая на автомобиле магнитная мина. При этом о погибших в результате ЧП ничего известно не было.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1