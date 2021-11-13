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Регион
Опубликовано 13 ноября 2021, 16:23

При взрыве в Кабуле погибло четыре человека, в том числе журналист Сейгани

Фото © Instagram / tessaron_news

Фото © Instagram / tessaron_news

Среди жертв атаки — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

В результате подрыва микроавтобуса в Кабуле погибло четыре человека. Об этом сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Там уточнили, что атака произошла в квартале Дашти-Барчи, в западной части афганской столицы. При взрыве не менее семи человек получили ранения. По данным телеканала, среди погибших — журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

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Ранее местные СМИ сообщали, что взорвалась закреплённая на автомобиле магнитная мина. При этом о погибших в результате ЧП ничего известно не было.

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Алёна Темирчиева
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