Начальнику колонии в Мордовии внесли представление за похлопывание Уилана по плечу

Сотрудники прокуратуры по контролю за соблюдением законности в местах лишения свободы выявили нарушение норм этики общения тюремщиков с заключёнными, которое допустили сотрудники мордовской исправительной колонии № 17 (ИК-17) по отношению к гражданину США Полу Уилану. По этой причине начальнику данного исправительного учреждения вынесли представление.

"Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства в части взаимоотношений сотрудника и осуждённого в ИК-17", — говорится в ответе надзорного ведомства на обращение адвоката Уилана Ольги Карловой, текст которого привёл ТАСС.