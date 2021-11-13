Начальнику колонии в Мордовии внесли представление за похлопывание Уилана по плечу
Один из надзирателей пожурил таким образом американца за то, что он не поздоровался.
Пол Уилан. Фото © ТАСС / EPA
Сотрудники прокуратуры по контролю за соблюдением законности в местах лишения свободы выявили нарушение норм этики общения тюремщиков с заключёнными, которое допустили сотрудники мордовской исправительной колонии № 17 (ИК-17) по отношению к гражданину США Полу Уилану. По этой причине начальнику данного исправительного учреждения вынесли представление.
"Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства в части взаимоотношений сотрудника и осуждённого в ИК-17", — говорится в ответе надзорного ведомства на обращение адвоката Уилана Ольги Карловой, текст которого привёл ТАСС.
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В Прокуратуре Республики Мордовия пояснили, что на имя начальника колонии направили представление из-за инцидента, произошедшего в сентябре. Тогда сотрудник ИК похлопал осуждённого по плечу и спросил: "Почему ты не здороваешься?" В надзорном ведомстве сочли, что сотрудник проявил к Уилану заносчивость и пренебрежительное отношение, он привлечён к дисциплинарной ответственности.
Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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