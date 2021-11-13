Суд в Дагестане отправил под домашний арест друга Усмана Нурмагомедова
Судья поддержал ходатайство следствия и избрал меру пресечения на два месяца — до 11 января следующего года.
Фото © Pixabay
Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении Камала Идрисова, который подозревается в наезде на полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.
"Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К.Х. под домашний арест на два месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", — говорится в сообщении.
По данным источника Лайфа, самого Усмана Нурмагомедова отпустили.
Напомним, ранее Идрисов вместе со своим приятелем Усманом Нурмагомедовым (двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова) сбил капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это, так как опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.
Комментариев: 0