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Суд в Дагестане отправил под домашний арест друга Усмана Нурмагомедова

Судья поддержал ходатайство следствия и избрал меру пресечения на два месяца — до 11 января следующего года.

13 ноября, 19:23

Фото © Pixabay

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении Камала Идрисова, который подозревается в наезде на полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

"Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К.Х. под домашний арест на два месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", — говорится в сообщении.

По данным источника Лайфа, самого Усмана Нурмагомедова отпустили.

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Напомним, ранее Идрисов вместе со своим приятелем Усманом Нурмагомедовым (двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова) сбил капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это, так как опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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