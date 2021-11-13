Глава Пентагона раскрыл значение учений НАТО в Чёрном море

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал военные учения Военно-морских сил НАТО, проходящие в Чёрном море, одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

"Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", — написал он в своём твиттере.

В дополнение к посту Остин прикрепил публикацию с несколькими снимками, сделанными в ходе учений. Министр обороны США напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз в будущем.