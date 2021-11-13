Глава Пентагона раскрыл значение учений НАТО в Чёрном море
Остин напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз.
Фото © Twitter / U.S. Navy
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал военные учения Военно-морских сил НАТО, проходящие в Чёрном море, одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.
"Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", — написал он в своём твиттере.
В дополнение к посту Остин прикрепил публикацию с несколькими снимками, сделанными в ходе учений. Министр обороны США напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз в будущем.
Ранее Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России из-за использования в ходе манёвров авиации, в том числе и стратегической. Президент добавил, что Минобороны РФ не будет проводить там незапланированные учения, чтобы дополнительно не нагнетать обстановку.
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