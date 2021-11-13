НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Пентагона раскрыл значение учений НАТО в Чёрном море

Остин напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз.

13 ноября, 19:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Navy

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал военные учения Военно-морских сил НАТО, проходящие в Чёрном море, одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

"Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", — написал он в своём твиттере.

В дополнение к посту Остин прикрепил публикацию с несколькими снимками, сделанными в ходе учений. Министр обороны США напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом, который поможет избежать военных угроз в будущем.

Российские ВКС сопроводили самолёты НАТО над Чёрным морем

Российские ВКС сопроводили самолёты НАТО над Чёрным морем

Ранее Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России из-за использования в ходе манёвров авиации, в том числе и стратегической. Президент добавил, что Минобороны РФ не будет проводить там незапланированные учения, чтобы дополнительно не нагнетать обстановку.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1