В iPhone появится секретная функция для защиты от подглядывания

Компания Apple планирует в будущем использовать умные очки для защиты личных данных пользователей iPhone. Об этом сообщили в издании Patently Apple со ссылкой на патент, который появился в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Функция получит название Privacy Eyewear. Она позволит обладателю гаджета скрывать информацию на дисплее либо по желанию позволять другим людям тоже видеть её. При этом "спрятанные" данные владелец сможет видеть при помощи умных очков виртуальной реальности. С помощью новой разработки в Apple намерены защитить личные данные пользователей.

При этом в перспективе тем, кто захочет воспользоваться такой технологией, придётся настроить на айфоне новый профиль, чтобы механизм Face ID "узнавал" его в очках.