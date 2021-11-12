Пользователи TikTok массово превращают свои айфоны в прослушивающие устройства
Оказывается, каждый владелец iPhone может подслушивать знакомых, находясь за 15 метров от них.
На днях актриса сериала Marvel "Агенты "Щ.И.Т." Элизабет Хенстридж поделилась своим открытием. Девушка узнала, что при включении кнопки с пиктограммой уха запускается функция, которая позволяет прослушивать кого угодно на расстоянии до 15 метров. Видео тут же набрало больше трёх миллионов просторов, а в комментариях пользователи умоляли рассказать, как это работает. Объясняем.
Во-первых, помимо самого айфона понадобятся беспроводные наушники. Подойдут все AirPods и некоторые модели Beats с чипом H1 или W1 — это те, что при сопряжении с гаджетами Apple выдают красивую анимацию.
Во-вторых, нужно убедиться, что кнопка "с ухом" доступна в пункте управления. Если нет, её нужно активировать. Для этого заходим в "Настройки", затем во вкладку "Пункт управления", пролистываем вниз до раздела "Ещё элементы управления" и нажимаем на плюсик у функции "Слух". Теперь можно приступать к использованию.
Коллаж © Life
Шаг третий. На главном экране свайпаем с правого верхнего угла вниз. Открылся пункт управления. В самом низу должна появиться та самая кнопка с ухом.
Шаг четвёртый. Нажимаем на неё, в меню выбираем функцию Live-прослушивание. Теперь звук с микрофона в телефоне в режиме реального времени подаётся в наушники.
Изначально эта функция была придумана для пользователей с нарушениями слуховой системы — им она позволяет слышать, что происходит вокруг. А остальные могут попробовать на себе суперслух. Так, включая функцию, пользователь сможет подслушивать то, что обычно его ухо не могло засечь, но и это ещё не всё!
Коллаж © Life
Существует ещё один способ применения функции. К примеру, можно запросто узнать, что о человеке говорят его друзья, пока он отлучается. Во время очередной встречи перед уходом в уборную можно активировать функцию и оставить телефон на столе. Так пользователь будет в курсе всего, что прошло бы мимо его ушей! Стоит отметить, моральный аспект такого "лайфхака" сильно хромает — и без ведома знакомых лучше его не использовать.
WOW-video
Сибирские полицейские выпустили клип с отличными стихами, но исполнение как всегда подвело
вчера в 10:13
Московский чиновник сделал дорожку к своему коттеджу из надгробий, потому что так дешевле
10 ноября, 08:30
Нейросеть показала, как бы выглядела "Игра в кальмара", если бы сериал снимали в России
3 ноября, 08:25
Комментариев: 0