Пользователи TikTok массово превращают свои айфоны в прослушивающие устройства

На днях актриса сериала Marvel "Агенты "Щ.И.Т." Элизабет Хенстридж поделилась своим открытием. Девушка узнала, что при включении кнопки с пиктограммой уха запускается функция, которая позволяет прослушивать кого угодно на расстоянии до 15 метров. Видео тут же набрало больше трёх миллионов просторов, а в комментариях пользователи умоляли рассказать, как это работает. Объясняем.

Кадры из видео © TikTok / elizabeth_henstridge

Во-первых, помимо самого айфона понадобятся беспроводные наушники. Подойдут все AirPods и некоторые модели Beats с чипом H1 или W1 — это те, что при сопряжении с гаджетами Apple выдают красивую анимацию. Во-вторых, нужно убедиться, что кнопка "с ухом" доступна в пункте управления. Если нет, её нужно активировать. Для этого заходим в "Настройки", затем во вкладку "Пункт управления", пролистываем вниз до раздела "Ещё элементы управления" и нажимаем на плюсик у функции "Слух". Теперь можно приступать к использованию.

Коллаж © Life

Шаг третий. На главном экране свайпаем с правого верхнего угла вниз. Открылся пункт управления. В самом низу должна появиться та самая кнопка с ухом. Шаг четвёртый. Нажимаем на неё, в меню выбираем функцию Live-прослушивание. Теперь звук с микрофона в телефоне в режиме реального времени подаётся в наушники. Изначально эта функция была придумана для пользователей с нарушениями слуховой системы — им она позволяет слышать, что происходит вокруг. А остальные могут попробовать на себе суперслух. Так, включая функцию, пользователь сможет подслушивать то, что обычно его ухо не могло засечь, но и это ещё не всё!

Коллаж © Life