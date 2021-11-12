Зачем пользователи TikTok массово пишут везде эти странные длинные числа

В 2021 году англоязычный TikTok захватили так называемые чит-коды для взлома вселенной. С мая пользователи публикуют ролики, распространяя последовательности цифр, которые, по их словам, помогают им добиться успехов в разных сферах жизни. Автор одного из самых популярных роликов по теме benjamin_hanz рассказал, что код помог ему избавиться от угрей.

Вот как, по мнению тиктокера, работает система взлома нашей вселенной. Для начала нужно выбрать нужный чит-код. Их придумали великое множество:

8142543 — чтобы хорошо спать. 72337952 — снизить уровень стресса. 8884121289018 — на любовь. 5594283 — на хорошую кожу и так далее.

После этого заданную последовательность цифр перерисовывают на кожу. Никаких инструкций по конкретному месту нет: кто-то размещает на шее, кто-то на запястье, плече и так далее. После этого вселенная якобы должна помогать человеку добиться его желаний, пишет Metro.