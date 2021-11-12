Зачем пользователи TikTok массово пишут везде эти странные длинные числа
Астрология, гадания на картах таро хоть и не вызывают доверия, скептики даже успели к этому привыкнуть. Но новый тренд в "Тиктоке" вызывает вопросы у всех, особенно у россиян.
В 2021 году англоязычный TikTok захватили так называемые чит-коды для взлома вселенной. С мая пользователи публикуют ролики, распространяя последовательности цифр, которые, по их словам, помогают им добиться успехов в разных сферах жизни. Автор одного из самых популярных роликов по теме benjamin_hanz рассказал, что код помог ему избавиться от угрей.
Вот как, по мнению тиктокера, работает система взлома нашей вселенной. Для начала нужно выбрать нужный чит-код. Их придумали великое множество:
- 8142543 — чтобы хорошо спать.
- 72337952 — снизить уровень стресса.
- 8884121289018 — на любовь.
- 5594283 — на хорошую кожу и так далее.
После этого заданную последовательность цифр перерисовывают на кожу. Никаких инструкций по конкретному месту нет: кто-то размещает на шее, кто-то на запястье, плече и так далее. После этого вселенная якобы должна помогать человеку добиться его желаний, пишет Metro.
Обсуждать действенность таких кодов — дело бессмысленное. Что в этой системе действительно интересно, так это то, что её автор — российский оккультист Григорий Грабовой. Мужчина, который называл себя "Иисусом Христом во втором пришествии", в 2003 году опубликовал лженаучную статью под названием "Восстановление организма человека концентрацией на числах". С тех пор россиянин уже успел отсидеть за мошенничество и оказание заведомо невыполнимых услуг, однако пользователей "Тиктока" со всего мира сомнительная история кодов явно не беспокоит.
Фото © Twitter / soulnsk
Впрочем, "взлом вселенной" — вполне безобидный тренд из "Тиктока". Если в нём подростки рискуют разве что испачкать одежду маркером, то в других даже иногда доходит до госпитализаций. На днях Лайф писал о юной британке, которая попала на операционный стол из-за того, что пыталась повторить вирусное видео с крошечными магнитами.
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