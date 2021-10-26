Врач на видео раскрыл простой лайфхак, как справиться с тревогой всего одним движением языка
В современном мире многим приходится бороться с высокой тревожностью, которая значительно снижает качество жизни. Но медик рассказал, как можно помочь себе в трудную минуту.
Врач и тиктокер Каран Радж уже не раз облегчал жизнь для миллионов своих подписчиков. На этот раз в его профиле dr.karanr появился ролик, в котором медик научил зрителей справляться с приступами тревожности с помощью артикуляционной гимнастики.
Попробуйте этот простой лайфхак, как избавиться от тревожности с помощью языка. Прижмите его к низу полости рта и постарайтесь им не двигать
По словам Карана, тревожные состояния действительно можно купировать одним лишь положением языка. Это связано с таким явлением, как субвокализация — внутреннее проговаривание текста во время чтения или мышления. Обычно этот процесс сопровождается и непроизвольным движением мышц артикуляционного аппарата.
Это поможет заглушить или уменьшить громкость внутреннего монолога, который часто становится причиной тревожных мыслей. Фиксируя язык, вы можете предотвратить субвокализацию. <...> Расслабленный язык — нет внутреннего монолога. Нет внутреннего монолога — ясный разум
На первый взгляд может показаться, что лайфхак доктора Раджа — это что-то из области фантастики. Но, судя по комментариям под вирусным роликом, люди, которые страдают повышенной тревожностью, по достоинству оценили совет врача.
Это гениально! Спасибо вам большое! Привет от любителя потревожиться
Это самая полезная вещь, которую я сегодня узнал. За вас, доктор!
WOW-news
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