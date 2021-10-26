Врач на видео раскрыл простой лайфхак, как справиться с тревогой всего одним движением языка

Врач и тиктокер Каран Радж уже не раз облегчал жизнь для миллионов своих подписчиков. На этот раз в его профиле dr.karanr появился ролик, в котором медик научил зрителей справляться с приступами тревожности с помощью артикуляционной гимнастики.

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

Попробуйте этот простой лайфхак, как избавиться от тревожности с помощью языка. Прижмите его к низу полости рта и постарайтесь им не двигать Каран Радж

По словам Карана, тревожные состояния действительно можно купировать одним лишь положением языка. Это связано с таким явлением, как субвокализация — внутреннее проговаривание текста во время чтения или мышления. Обычно этот процесс сопровождается и непроизвольным движением мышц артикуляционного аппарата.

Это поможет заглушить или уменьшить громкость внутреннего монолога, который часто становится причиной тревожных мыслей. Фиксируя язык, вы можете предотвратить субвокализацию. <...> Расслабленный язык — нет внутреннего монолога. Нет внутреннего монолога — ясный разум Каран Радж

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

На первый взгляд может показаться, что лайфхак доктора Раджа — это что-то из области фантастики. Но, судя по комментариям под вирусным роликом, люди, которые страдают повышенной тревожностью, по достоинству оценили совет врача.

Это гениально! Спасибо вам большое! Привет от любителя потревожиться silly.shilly