Появилось фото, как новая девушка Мамаева выглядела до пластики, и такого подвоха не ожидал никто

Новой девушке футболиста Павла Мамаева сейчас приходится нелегко, ведь многие ополчились на неё, считая разлучницей. А теперь Надежду Санько обсуждают в Сети, обнаружив её старое фото. На нём инста-блогерша предстала в необычном виде — без филлеров, пластики и татуажа, которые, как оказалось, внесли весомые коррективы в её внешность.

Фото © Telegram / НеМалахов

Чтобы добиться такого результата, новой девушке Мамаева пришлось уменьшить нос, подправить челюсть, увеличить губы и заняться бровями. О своей внешности женщина говорит постоянно — в сториз она часто рекламирует средства по уходу за собой и косметические салоны Москвы. Правда, ходить в них теперь приходится одной — многие подруги отвернулись от Надежды из-за её романа с футболистом.

Фото © Instagram / nadihope

Хоть спортсмен и его новая возлюбленная утверждают, что сошлись после расставания Мамаева с супругой Аланой, фанаты уверены в другом. Они обвиняют Санько в развале семьи и предательстве, ведь Алана была её подругой и часто жаловалась на проблемы с мужем.

Хочу выказать огромную благодарность близким, знакомым, приятельницам и просто "верным" подписчицам, которые сделали свои выводы молча, разбирали меня на молекулярном уровне с такими же другими приятельницами, осуждали, обсуждали, а кого-то, видимо, давно что-то точило на мой счёт, что это вылилось в "искусство". Как же я рада, что вы отвалились и каждая ханжа наконец проявила себя в полной мере! Надежда Санько

Фото © Instagram / nadihope