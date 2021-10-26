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Появилось фото, как новая девушка Мамаева выглядела до пластики, и такого подвоха не ожидал никто

В соцсетях расходится старый снимок Надежды, на котором блогершу из "Инстаграма" можно узнать, лишь очень сильно постаравшись.

26 октября, 06:57
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Фото © Instagram / nadihope

Новой девушке футболиста Павла Мамаева сейчас приходится нелегко, ведь многие ополчились на неё, считая разлучницей. А теперь Надежду Санько обсуждают в Сети, обнаружив её старое фото. На нём инста-блогерша предстала в необычном виде — без филлеров, пластики и татуажа, которые, как оказалось, внесли весомые коррективы в её внешность.

Фото © Telegram / НеМалахов

Фото © Telegram / НеМалахов

Чтобы добиться такого результата, новой девушке Мамаева пришлось уменьшить нос, подправить челюсть, увеличить губы и заняться бровями. О своей внешности женщина говорит постоянно — в сториз она часто рекламирует средства по уходу за собой и косметические салоны Москвы. Правда, ходить в них теперь приходится одной — многие подруги отвернулись от Надежды из-за её романа с футболистом.

Фото © Instagram / nadihope

Фото © Instagram / nadihope

Хоть спортсмен и его новая возлюбленная утверждают, что сошлись после расставания Мамаева с супругой Аланой, фанаты уверены в другом. Они обвиняют Санько в развале семьи и предательстве, ведь Алана была её подругой и часто жаловалась на проблемы с мужем.

Хочу выказать огромную благодарность близким, знакомым, приятельницам и просто "верным" подписчицам, которые сделали свои выводы молча, разбирали меня на молекулярном уровне с такими же другими приятельницами, осуждали, обсуждали, а кого-то, видимо, давно что-то точило на мой счёт, что это вылилось в "искусство". Как же я рада, что вы отвалились и каждая ханжа наконец проявила себя в полной мере!

Надежда Санько

Фото © Instagram / nadihope

Фото © Instagram / nadihope

Теперь Мамаев разводится с супругой и пытается отсудить у неё и имущество, обвиняя бывшую жену во лжи. Та не остаётся в долгу и отвечает скандальными разоблачениями в Сети. Так, Алана Мамаева заявила, что футболист поднимал руку на её сына от предыдущего брака.

Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке

Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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