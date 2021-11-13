Стало известно о первой жертве извержения вулкана на острове Пальма
По одной из версий, мужчина упал с крыши, которую очищал от скопившегося пепла.
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В эвакуированной зоне на канарском острове Пальма в Испании, где продолжается извержение вулкана, погиб мужчина. Он считается первой жертвой стихии, сообщает агентство Efe.
Накануне мужчина направился в эвакуированную зону на острове, чтобы проверить свой дом на границе Лос-Льянос и Эль-Пасо, и после этого пропал. В поездку, которая была согласована с властями, он отправился вместе с другими местными жителями. По одной из версий, которая в настоящее время проверяется, испанец упал с крыши, которую очищал от скопившегося из-за вулкана пепла. Мужчине было 72 года.
Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября в 15:12 по местному времени. В результате было уничтожено около 700 строений, шесть тысяч человек пришлось эвакуировать. При этом данное число может увеличиться до десяти тысяч. Согласно прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться до 84 дней. Район, где лава дошла до Атлантики, объявлен зоной отчуждения.
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