Стало известно о первой жертве извержения вулкана на острове Пальма

В эвакуированной зоне на канарском острове Пальма в Испании, где продолжается извержение вулкана, погиб мужчина. Он считается первой жертвой стихии, сообщает агентство Efe.

Накануне мужчина направился в эвакуированную зону на острове, чтобы проверить свой дом на границе Лос-Льянос и Эль-Пасо, и после этого пропал. В поездку, которая была согласована с властями, он отправился вместе с другими местными жителями. По одной из версий, которая в настоящее время проверяется, испанец упал с крыши, которую очищал от скопившегося из-за вулкана пепла. Мужчине было 72 года.