В США предупредили о ядерной катастрофе в случае войны между Россией и Украиной

Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис предсказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом. По его оценке, Америка и НАТО не готовятся к вооружённому конфликту с Россией из-за Украины, но в случае такового возобладают гордыня и эмоции.

Аналитик полагает, что ответа на вопрос, опираются ли Вашингтон и Брюссель в своей политике на реализм и логику, нет. А решения, основанные на эмоциях и гордыне, значительно увеличат вероятность большой войны. Колумнист уверен, что до перехода к реальной стрельбе на поле боя США, Евросоюзу и России нужно будет попытаться снизить напряжённость и охладить риторику. Но при худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому обмену ядерными ударами между великими державами.

Дэвис полагает, что США заинтересованы в существовании "свободных, демократичных и суверенных" стран, но этих чаяний Вашингтона недостаточно, чтобы правильно выстраивать внешнюю политику. Колумнист рекомендовал Белому дому делать всё, чтобы избежать ненужной войны с Россией. Он при этом напомнил, что Кремль рассматривает активность НАТО у своих границ как экзистенциальную угрозу.

"Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из того, как лучше защитить интересы нашей страны... Холодный расчёт заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии", — заключил обозреватель.

Он посоветовал Соединённым Штатам делать всё, чтобы избежать ненужной войны с Россией и сохранить мир в Европе. Журналист напомнил, что Москва рассматривает экспансию Североатлантического альянса к своим границам как экзистенциальную угрозу.