В Дели закрывают школы из-за опасного загрязнения воздуха
Также власти объявили о приостановке строительных работ в регионе с 14 по 17 ноября.
Фото © Pexels
Власти индийского округа Дели с 15 ноября закрывают школы и вводят другие ограничения из-за опасного уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщил главный министр региона Арвинд Кеджривал.
"В течение недели, начиная с понедельника, все школы будут закрыты [для посещения], но смогут продолжать работать виртуально, поэтому детям не придётся дышать загрязнённым воздухом. Все строительные работы [в регионе] будут запрещены с 14 по 17 ноября", — подчеркнул министр.
Столица Индии и её пригороды — Гургаон, Ноида и Газиабад — с 5 ноября задыхаются из-за резкого ухудшения воздуха. Причиной смога над городом стало массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг Нью-Дели после сбора осеннего урожая. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, также подскочило число обращений в медучреждения.
Ранее эколог рассказал об опасности попадания вредных микрочастиц в лёгкие из-за тумана. Он пояснил, что на состав воздуха влияют как выхлопные газы, так и стройки, которые служат источником пыли в столице.
Комментариев: 0