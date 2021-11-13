В Дели закрывают школы из-за опасного загрязнения воздуха

Власти индийского округа Дели с 15 ноября закрывают школы и вводят другие ограничения из-за опасного уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщил главный министр региона Арвинд Кеджривал.

"В течение недели, начиная с понедельника, все школы будут закрыты [для посещения], но смогут продолжать работать виртуально, поэтому детям не придётся дышать загрязнённым воздухом. Все строительные работы [в регионе] будут запрещены с 14 по 17 ноября", — подчеркнул министр.

Столица Индии и её пригороды — Гургаон, Ноида и Газиабад — с 5 ноября задыхаются из-за резкого ухудшения воздуха. Причиной смога над городом стало массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг Нью-Дели после сбора осеннего урожая. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, также подскочило число обращений в медучреждения.