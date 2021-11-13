У Хэмилтона отобрали победу в квалификации Гран-при Сан-Паулу

Британского пилота команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали по итогам квалификации Гран-при Сан-Паулу. Об этом сообщается в твиттере гоночной серии.

Техническая инспекция выявила нарушения в конструкции его болида. Зазор между створками заднего антикрыла при включённой DRS (системе снижения лобового сопротивления) превышал положенные по регламенту 85 миллиметров.

Из-за дисквалификации Хэмилтон стартует в субботнем спринте с последней позиции. Накануне семикратный чемпион мира выиграл квалификацию, но этот результат аннулировали.

Также наказание выписали голландскому пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену, который теперь на стартовой решётке спринта переместится на первую позицию. За то, что гонщик после завершения квалификации касался задних антикрыльев своего болида, а также машины Хэмилтона, его оштрафовали на 50 тысяч евро.