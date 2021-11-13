Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск из-за ситуации с мигрантами

Сирийская компания Cham Wings Airlines приостановила авиарейсы в Минск из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сказано в официальном заявлении воздушного перевозчика.

"Из-за критической ситуации на границе Белоруссии и Польши и принимая во внимание, что большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийцами, трудно идентифицировать пассажиров, направляющихся в Белоруссию в качестве конечного пункта назначения, и иммигрантов", — объяснили в авиакомпании и объявили, что полёты в страну немедленно приостанавливаются.