Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск из-за ситуации с мигрантами
Там сослались на невозможность идентифицировать пассажиров, направляющихся в Белоруссию в качестве конечного пункта назначения, и иммигрантов.
Фото © Twitter / Cham Wings Airlines
Сирийская компания Cham Wings Airlines приостановила авиарейсы в Минск из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сказано в официальном заявлении воздушного перевозчика.
"Из-за критической ситуации на границе Белоруссии и Польши и принимая во внимание, что большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийцами, трудно идентифицировать пассажиров, направляющихся в Белоруссию в качестве конечного пункта назначения, и иммигрантов", — объяснили в авиакомпании и объявили, что полёты в страну немедленно приостанавливаются.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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