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Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск из-за ситуации с мигрантами

Там сослались на невозможность идентифицировать пассажиров, направляющихся в Белоруссию в качестве конечного пункта назначения, и иммигрантов.

13 ноября, 17:43

Фото © Twitter / Cham Wings Airlines

Сирийская компания Cham Wings Airlines приостановила авиарейсы в Минск из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сказано в официальном заявлении воздушного перевозчика.

"Из-за критической ситуации на границе Белоруссии и Польши и принимая во внимание, что большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийцами, трудно идентифицировать пассажиров, направляющихся в Белоруссию в качестве конечного пункта назначения, и иммигрантов", — объяснили в авиакомпании и объявили, что полёты в страну немедленно приостанавливаются.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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