Возвращение холодной войны: США размещают в Германии гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", которые за 21 минуту долетят до Москвы Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего США оснащают территории клинических русофобов ракетами средней и малой дальности. 12 ноября, 21:40 Фото © shutterstock

США разместят в Европе гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", способные всего за 21 минуту достичь Москвы. Как сообщает Sun, предположительно, вооружением оснастят 56-е артиллерийское командование в Германии. По информации издания, решение о реактивации ядерного формирования в Германии приняли на фоне растущей обеспокоенности Пентагона тем, что Россия успешна в создании ракет дальнего действия.

Ранее Washington Times сообщила, что американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, развёрнутое в ФРГ в 1963 году и закрытое в 1991-м. Тогда в Европе были установлены баллистические ракеты малой дальности "Першинг-1", а потом и "Першинг-2".

Эта ракета могла долететь до Москвы менее чем за 10 минут, что было серьёзной проблемой, тем более что наши ракеты угрожали союзникам США, а их — непосредственно нам. К тому же у них были установки ПРО в Европе — то есть рядом с нами, где они могли сбивать наши МБР на взлёте, а мы такой "роскошью" не обладали. Можно не сомневаться, что, если бы американцы почувствовали, что могут нанести нам непоправимый и безответный для себя ущерб, они, не задумываясь, пожертвовали бы своими европейским союзниками и собственными группировками в Европе. Но помимо ракет малой и средней дальности существовало оружие и посерьёзнее, которое могло бы нанести непоправимый ущерб самой Америке, и это гарантированно защищало от глобальной войны.

Тем не менее ракеты в Европе были серьёзным источником угроз, и подписание договоров по ПРО и ДРСМД многие сочли шагом к полному снятию напряжённости. Многие эксперты считают, что эти договоры были невыгодными для США, однако тем было важно ослабить социалистический блок, расшатать его и в конечном счёте разрушить, что и произошло.

После окончания холодной войны, казалось, американцам уже совсем нечего было бояться. Но вдруг они неожиданно выходят из договора по ПРО. По их словам, это не против России, это против Ирана, мифических международных террористов и инопланетян. Сегодня они уже не скрывают, что это против нас, демонстративно устанавливая в непосредственной близости от России (Польша, Румыния) противоракетные установки, способные запускать полноценные ударные ракеты.

Очевидно, что и этого показалось мало. В 2019 году они со скандалом вышли из ДРСМД. После этого вопрос возвращения американских ракет в Европу был вопросом времени. Иными словами, возвращается полноценная холодная война. Она по факту идёт уже с 2014-го, но именно сейчас обретает черты той прежней холодной войны со всеми признаками, включая направленные друг на друга ядерные ракеты.

И сегодня ситуация осложняется тем, что американские ракеты могут появиться уже не только в Германии, но и в странах бывшего соцлагеря и даже в странах бывшего СССР. Интересно, что в 80-е в Западной Европе, в частности в Германии, было очень мощное антивоенное движение, требующее убрать угрожающее безопасности страны оружие, что стало одной из причин обоснования необходимости ДРСМД. После выхода из этого договора Вашингтона западные европейцы хоть и подпели ему в том смысле, что виновата Москва, но как-то не проявили энтузиазма в плане возврата ракет на свою территорию и надевания мишени себе на грудь.

А вот Польша готова сделать это с радостью. Можно не сомневаться, что пойдёт на это и Украина, для этого ей и в НАТО вступать не нужно. А это значит, что полётное время до Москвы будет уже не 20 и даже не 10 минут. Мы же в ответ можем поставить ракеты разве что в Белоруссии и Калининградской области.

Конечно, можно говорить о том, что у России есть и куда более серьёзные виды вооружения, которых США реально боятся, понимая, что они могут разнести Америку в пух и прах. Но по поводу большинства из них пока что ещё действует СНВ-3, к тому же представить ситуацию, в которой они могут быть применены, пока достаточно сложно.

А вот представить ситуацию, в которой могут быть "случайно" применены ракеты малой и средней дальности, оказавшиеся на территории клинических русофобов, — гораздо проще. Да и случайно ли?

Сегодня происходит обострение на польско-белорусской границе, Польша и Литва стягивают войска, их примеру следует Украина. Вы всё ещё уверены, что они никогда не нападут на Белоруссию только потому, что последнюю защищает Россия? А что если это как раз предлог, чтобы втянуть Россию в войну?

Вспомним многочисленные доклады и исследования на тему оккупации или блокады Калининградской области. Это же не комиксы и не сценарии для голливудских блокбастеров. Они реально анализируют подобные возможности…

Добавьте к этому очередной рост напряжённости в Донбассе, непрерывные американские манёвры в Чёрном море, где их корабли уже чувствуют себя как дома. Это ли не откровенная подготовка к войне?

А как же ядерное оружие, спросит кто-то? Ведь Россия запросто может применить его, причём, как говорил наш президент, сразу по центру принятия решений. И в военной доктрине у нас сказано, что ЯО может быть применено, если будет угроза существования государства.

Вряд ли в Вашингтоне не читали этот документ. Но очевидно, что среди американских военных стратегов немало тех, кто на полном серьёзе считает, что война с Россией может обойтись без ядерного оружия. Со стороны России, во всяком случае. Они думают, что начинать апокалипсис мы не решимся.

Да, есть ещё у них появившаяся совсем недавно концепция т.н. ограниченной ядерной войны, согласно которой Россию можно атаковать с помощью т.н. зарядов малой мощности, что, по мнению американских стратегов, не приведёт к полноценному обмену ударами с помощью стратегического вооружения. Опять же, с чего они это взяли, что Москва им не ответит, — загадка. Верить можно во всё что угодно, но в таких вопросах полагаться на веру — опасно.

Однако как ещё объяснить, что продолжается не только милитаризация Европы, но и накачка общественного мнения верой в то, что Россия вот-вот нападёт на Европу, а значит, возможен превентивный удар по ней и он будет оправдан? Что это, если не подготовка общественного сознания к войне?

Одним из сдерживающих факторов холодной войны был постоянный страх. Страх гибели человечества. Парадоксально, но в этом плане чем больше ядерных ракет — тем меньше вероятность их применения. Договоры по ПРО, РСМД, СНВ сняли напряжённость, но и заставили людей забыть, что такое страх. Теперь их снова нетрудно убедить, что война это "не так уж больно", тем более если "агрессивная Россия" не оставляет иного выбора.

Можно, конечно, отмахиваться, что у Америки больше нет страшных "Першингов", что "Тёмный орёл" — это пока вообще тёмная лошадка, испытания которой не завершены, тем более мы знаем, что американцы слишком торопятся с созданием "гиперзвука" в противовес России, на практике же получается "поспешишь — людей насмешишь", испытания у них всё больше неудачные. Но это пока. Рано или поздно они создадут что-то куда более серьёзное, способное долетать до Москвы за 10, 5 или того меньше минут. И они явно на это нацелены. Гонка вооружений как непременный атрибут холодной войны идёт полным ходом.

Теперь вот возвращается ещё один атрибут — Европа снова становится плацдармом потенциальной ядерной войны. Но хуже всего то, что у нынешнего поколения европейских политиков отсутствует страх перед ней. И снижается планка допуска применения ядерного оружия. Напомню, совсем недавно Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Япония призвали Байдена не отказываться от принципа упреждающего удара. Представители этих стран полагают, что ситуация может стать крайне опасной, если использование ядерного оружия будет возможно только в исключительных случаях. По их мнению, отказ от превентивного удара станет подарком России и Китаю.

А может, американцы только этого и ждали (и сами же написали это обращение), чтобы развести руками и сказать: мы не хотели, нас союзники попросили. Неужели нужен ещё один Карибский кризис, чтобы мир вновь оказался на волоске, чтобы страх вновь вернулся и заставил политиков образумиться? Возможно, так и будет. Если переживём, конечно….

Авторы Дмитрий Родионов