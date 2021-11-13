Россиянкам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет
Этот критерий позволяет отправиться на отдых на три-десять лет раньше положенного срока.
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Выйти на пенсию в 50 лет возможно — таким правом обладают многодетные матери, рассказали в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.
"Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей", — говорится в сообщении на сайте отделения.
Согласно законодательству, родившие троих детей россиянки вправе уйти на заслуженный отдых в 57 лет, матери четверых детей — в 56, пятерых и более детей — в 50 лет.
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