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Россиянкам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

Этот критерий позволяет отправиться на отдых на три-десять лет раньше положенного срока.

13 ноября, 18:29

Фото © Pexels

Выйти на пенсию в 50 лет возможно — таким правом обладают многодетные матери, рассказали в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.

"Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей", — говорится в сообщении на сайте отделения.

Согласно законодательству, родившие троих детей россиянки вправе уйти на заслуженный отдых в 57 лет, матери четверых детей — в 56, пятерых и более детей — в 50 лет.

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А ранее экономист рассказала, кому могут перестать платить пенсию с 2023 года. В том числе это иностранцы, которые после окончания или аннулирования вида на жительство ещё долго продолжают получать пенсию.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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