Россиянкам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

Выйти на пенсию в 50 лет возможно — таким правом обладают многодетные матери, рассказали в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.

"Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей", — говорится в сообщении на сайте отделения.

Согласно законодательству, родившие троих детей россиянки вправе уйти на заслуженный отдых в 57 лет, матери четверых детей — в 56, пятерых и более детей — в 50 лет.