Умер актёр из "Твин Пикса" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи

Актёр кино и ТВ Гэвэн Джон О'Херлихи умер в Англии в возрасте 70 лет. Артист скончался ещё 15 сентября, но об этом стало известно только сейчас, сообщает The Irish Echo.

Гэвэн О’Херлихи родился в 1951 году в Дублине. Его отец Дэн О'Херлихи был номинантом на премию "Оскар". За плечами артиста Академия Филлипса в Массачусетсе и колледж в Дублине. Его карьера пошла вверх в 1969 году. С этих пор О'Херлихи сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин с участием О'Херлихи — "Счастливые дни", третий "Супермен", "Удивительный Человек-паук", лента бондианы "Никогда не говори "никогда", "Виллоу", "Последний изгой", "Байки из склепа". Актёр также снялся с отцом в телесериале "Твин Пикс" — у Гэвэна там роль офицера Королевской канадской конной полиции Престона Кинга.