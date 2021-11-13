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Умер актёр из "Твин Пикса" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи

Артист сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах.

13 ноября, 18:58
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/47015/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Фото © Kinopoisk.ru

Актёр кино и ТВ Гэвэн Джон О'Херлихи умер в Англии в возрасте 70 лет. Артист скончался ещё 15 сентября, но об этом стало известно только сейчас, сообщает The Irish Echo.

Гэвэн О’Херлихи родился в 1951 году в Дублине. Его отец Дэн О'Херлихи был номинантом на премию "Оскар". За плечами артиста Академия Филлипса в Массачусетсе и колледж в Дублине. Его карьера пошла вверх в 1969 году. С этих пор О'Херлихи сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин с участием О'Херлихи — "Счастливые дни", третий "Супермен", "Удивительный Человек-паук", лента бондианы "Никогда не говори "никогда", "Виллоу", "Последний изгой", "Байки из склепа". Актёр также снялся с отцом в телесериале "Твин Пикс" — у Гэвэна там роль офицера Королевской канадской конной полиции Престона Кинга.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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