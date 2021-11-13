Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у президента РФ Владимира Путина. В интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live" политик отметил, что неоднократно встречался с российским коллегой и для Сербии "это были всегда очень важные встречи".

"Владимир Путин — это сила России <…> Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и наконец по силе экономической устойчивости и всего остального", — заявил Вучич, подчеркнув, что от Путина всегда может многому научиться и многое услышать.