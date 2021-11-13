"Он именно тот, кто возвысил Россию": Вучич признался, что многому учится у Путина
Сербский лидер отметил, что его российский коллега укрепил свою страну и в военном, и в экономическом, и во всех смыслах.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у президента РФ Владимира Путина. В интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live" политик отметил, что неоднократно встречался с российским коллегой и для Сербии "это были всегда очень важные встречи".
"Владимир Путин — это сила России <…> Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и наконец по силе экономической устойчивости и всего остального", — заявил Вучич, подчеркнув, что от Путина всегда может многому научиться и многое услышать.
По словам президента Сербии, уже на протяжении нескольких недель готовится его новая встреча с Путиным.
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