Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал называть решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022 самым важным в своей карьере.

"Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Никаких новых ощущений, думаю, не испытаю. Однозначно это не самый важный матч в моей карьере: он, может, был, может, ещё будет", — сказал Карпин в беседе с журналистами.

Наставник сборной напомнил, что во главе "Ростова" у него был матч с "Уралом" за выживание. А предстоящая игра с хорватами важна, но есть и второй шанс — стыковые матчи, так что сравнивать это нельзя. После один из журналистов задал следующий вопрос: "Вы такую фразу сказали, что матч "Ростов" – "Урал" был самым важным в вашей карьере. Не боитесь, что потом будут припоминать, если какой-то не такой результат будет, будут вас тыкать носом в эту фразу?"

"Каким нужно быть дебилом? Вопрос был про мою карьеру, ну а так понятно, что это самый важный матч в году для сборной России. Такие в этом году уже были", — ответил Карпин.