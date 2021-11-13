"Каким нужно быть дебилом?": Карпин жёстко ответил на вопрос журналиста перед матчем с Хорватией
Предстоящая игра важна, но есть и второй шанс — стыковые матчи, отметил тренер сборной России.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал называть решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022 самым важным в своей карьере.
"Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Никаких новых ощущений, думаю, не испытаю. Однозначно это не самый важный матч в моей карьере: он, может, был, может, ещё будет", — сказал Карпин в беседе с журналистами.
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Наставник сборной напомнил, что во главе "Ростова" у него был матч с "Уралом" за выживание. А предстоящая игра с хорватами важна, но есть и второй шанс — стыковые матчи, так что сравнивать это нельзя. После один из журналистов задал следующий вопрос: "Вы такую фразу сказали, что матч "Ростов" – "Урал" был самым важным в вашей карьере. Не боитесь, что потом будут припоминать, если какой-то не такой результат будет, будут вас тыкать носом в эту фразу?"
"Каким нужно быть дебилом? Вопрос был про мою карьеру, ну а так понятно, что это самый важный матч в году для сборной России. Такие в этом году уже были", — ответил Карпин.
Напомним, ранее сборная России прилетела в Хорватию на решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоится 14 января. Начало в 17:00 по московскому времени. Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении по 11 очков. В активе Мальты и Кипра по пять баллов. Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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