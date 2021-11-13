Юрист перечислила пять способов использования маткапитала

В России материнский капитал можно использовать только на те нужды, которые закреплены в законе, в противном случае грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила юрист Людмила Александрова.

"Потратить можно сразу всю сумму или часть на улучшение жилищных условий, получение ребёнком (детьми) образования, на формирование накопительной части пенсии женщины, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", — приводит слова Александровой Ura.ru.

Юрист добавила, что маткапитал также может быть направлен на получение ежемесячной материальной помощи семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок.

"Выплата в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе его проживания производится до достижения ребёнком трёх лет. С 2020 года выплата положена тем семьям, у которых средний доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения по региону", — рассказала она, отметив, что маткапитал нельзя использовать на ремонт или покупку автомобиля.

В свою очередь адвокат Санкт-Петербургской объединённой коллегии адвокатов Анна Гаврилова заявила, что некоторые россияне по-прежнему пытаются обойти закон и обналичить маткапитал. Из-за этого в стране очень много уголовных дел по использованию сертификата.

"Всё, что не указано в законе, делать нельзя. Это влечёт за собой штраф, лишение свободы, возврат по сделке в первоначальное положение и признание её незаконной. Материнского капитала могут лишить, если докажут злоупотребление правом и злонамеренное поведение", — предупредила эксперт.