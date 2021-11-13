Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая

Польский военнослужащий погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом сообщает командование 17-й механизированной бригады Войска польского в "Твиттере".

"Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошёл несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады", — говорится в сообщении.