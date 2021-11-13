Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая
Пресс-секретарь службы безопасности страны уточнил, что военнослужащий погиб после стрельбы из оружия. Также отмечается, что третьи лица в инциденте не участвовали.
Фото © ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов
Польский военнослужащий погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом сообщает командование 17-й механизированной бригады Войска польского в "Твиттере".
"Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошёл несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь службы безопасности Польши уточнил, что солдат погиб после стрельбы из оружия. Также отмечается, что третьи лица в инциденте не участвовали.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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