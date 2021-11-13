В Петербурге установили суточный рекорд по вакцинации от коронавируса
Новый рекорд больше предыдущего почти на три тысячи инъекций. Среди привившихся за последние сутки 5432 человека старше 60 лет.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
В Санкт-Петербурге установлен рекорд по числу привившихся от коронавируса за сутки — 37 765 человек. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.
"За пятницу в Петербурге привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый рекорд больше предыдущего почти на три тысячи инъекций. Также отмечается, что за последние сутки привились 5432 человека старше 60 лет.
Напомним, ранее в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам, общепиту и отстранят от работы. Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.
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