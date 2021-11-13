В Петербурге установили суточный рекорд по вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге установлен рекорд по числу привившихся от коронавируса за сутки — 37 765 человек. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

"За пятницу в Петербурге привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый рекорд больше предыдущего почти на три тысячи инъекций. Также отмечается, что за последние сутки привились 5432 человека старше 60 лет.