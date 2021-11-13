Победителями финала всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 600 старшеклассников

600 старшеклассников стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена", который состоялся в международном детском центре "Артек" в Крыму с 9 по 13 ноября. Об этом сообщили организаторы.

На "Артек-арене" финалистов мероприятия поздравили первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и партнёры проекта "Большая перемена".

"Неважно, выиграли вы или нет, вы вступили в большую семью. На протяжении этих дней все говорили о том, что "Большая перемена" — это не просто конкурс, это целое сообщество. "Большая перемена" — это настоящая семья: семья, где вас всегда ждут, где вам всегда рады, где всегда есть место вашему таланту, где вас ценят и где всегда и во всём поддерживают. "Большая перемена" — всё только начинается", — отметил Кириенко.

Первый замглавы Администрации Президента России поблагодарил команду центра "Артек", подчеркнув, что лагерь стал настоящим домом для "Большой перемены".

"Но, поскольку, к сожалению, не все участники сообщества смогут приехать в "Артек", мы договорились, что в каждом регионе хотя бы один детский летний лагерь должен стать лагерем "Большой перемены", — добавил Кириенко.

Он отметил, что конкурс и дальше будет развиваться в соответствии с идеями, предложенными самими участниками. Некоторые из них уже точно будут реализованы. Так, все финалисты и полуфиналисты "Большой перемены" отправятся в путешествие по России в рамках проекта "Больше чем путешествие". Кроме того, те, кто в этом году учится в 11-м классе, смогут участвовать в студенческом конкурсе "Твой ход". А для тех, кто уже поступил в вуз, есть возможность продолжать участвовать в "Большой перемене" и создавать клубы проекта в высших учебных заведениях. Ещё одна идея участников, которая будет реализована, — мобильное приложение "Большая перемена" и отдельный миниаpp в соцсети "ВКонтакте". Кириенко уточнил, что компания VK уже взялась за разработку.

Также участники "Большой перемены" смогут вместе с основными заданиями конкурса проходить дополнительные треки от крупнейших компаний-партнёров, таких как ОАО "РЖД", ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", Сбербанк. За победу они получат призы, главными из которых станут стажировки и возможность дальнейшего трудоустройства.

В этом году победителями "Большой перемены" стали 300 11-классников и 300 учеников 9–10-х классов. Первые получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Вторые — по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Помимо этого, на финале были объявлены 30 лучших школ "Большой перемены", которые получат по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

"Ещё одним предложением участников конкурса, которое было реализовано в рамках финала уже в этом году, стало введение новой традиции — торжественной передачи знамени "Большой перемены" лучшей школе из числа 30 победителей. В этом году ею стала гимназия № 1 города Новороссийска", — рассказали организаторы.

Напомним, "Большая перемена" второй год подряд становится самым массовым конкурсом. Так, в 2021 году к проекту присоединилось более 2,5 миллиона ребят. Как ранее сообщал Лайф, финал конкурса в "Артеке" стартовал 9 ноября, в решающем этапе приняли участие полторы тысячи школьников со всей России.