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Победителями финала всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 600 старшеклассников

Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9–10-х классов — по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

13 ноября, 20:39

Фото © VK / bpcontest

600 старшеклассников стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена", который состоялся в международном детском центре "Артек" в Крыму с 9 по 13 ноября. Об этом сообщили организаторы.

На "Артек-арене" финалистов мероприятия поздравили первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и партнёры проекта "Большая перемена".

Путин поздравил триумфаторов всероссийского конкурса "Большая перемена"

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"Неважно, выиграли вы или нет, вы вступили в большую семью. На протяжении этих дней все говорили о том, что "Большая перемена" — это не просто конкурс, это целое сообщество. "Большая перемена" — это настоящая семья: семья, где вас всегда ждут, где вам всегда рады, где всегда есть место вашему таланту, где вас ценят и где всегда и во всём поддерживают. "Большая перемена" — всё только начинается", отметил Кириенко.

Первый замглавы Администрации Президента России поблагодарил команду центра "Артек", подчеркнув, что лагерь стал настоящим домом для "Большой перемены".

Кириенко встретился с финалистами "Большой перемены" в студии "Знания"

Кириенко встретился с финалистами "Большой перемены" в студии "Знания"

"Но, поскольку, к сожалению, не все участники сообщества смогут приехать в "Артек", мы договорились, что в каждом регионе хотя бы один детский летний лагерь должен стать лагерем "Большой перемены", — добавил Кириенко.

Он отметил, что конкурс и дальше будет развиваться в соответствии с идеями, предложенными самими участниками. Некоторые из них уже точно будут реализованы. Так, все финалисты и полуфиналисты "Большой перемены" отправятся в путешествие по России в рамках проекта "Больше чем путешествие". Кроме того, те, кто в этом году учится в 11-м классе, смогут участвовать в студенческом конкурсе "Твой ход". А для тех, кто уже поступил в вуз, есть возможность продолжать участвовать в "Большой перемене" и создавать клубы проекта в высших учебных заведениях. Ещё одна идея участников, которая будет реализована, — мобильное приложение "Большая перемена" и отдельный миниаpp в соцсети "ВКонтакте". Кириенко уточнил, что компания VK уже взялась за разработку.

Впервые участники конкурса "Большая перемена" смогут получить гранты на проекты

Впервые участники конкурса "Большая перемена" смогут получить гранты на проекты

Также участники "Большой перемены" смогут вместе с основными заданиями конкурса проходить дополнительные треки от крупнейших компаний-партнёров, таких как ОАО "РЖД", ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", Сбербанк. За победу они получат призы, главными из которых станут стажировки и возможность дальнейшего трудоустройства.

В этом году победителями "Большой перемены" стали 300 11-классников и 300 учеников 9–10-х классов. Первые получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Вторые — по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Помимо этого, на финале были объявлены 30 лучших школ "Большой перемены", которые получат по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

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"Ещё одним предложением участников конкурса, которое было реализовано в рамках финала уже в этом году, стало введение новой традиции — торжественной передачи знамени "Большой перемены" лучшей школе из числа 30 победителей. В этом году ею стала гимназия № 1 города Новороссийска", — рассказали организаторы.

Напомним, "Большая перемена" второй год подряд становится самым массовым конкурсом. Так, в 2021 году к проекту присоединилось более 2,5 миллиона ребят. Как ранее сообщал Лайф, финал конкурса в "Артеке" стартовал 9 ноября, в решающем этапе приняли участие полторы тысячи школьников со всей России.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО "Россия – страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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