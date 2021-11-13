Путин поздравил триумфаторов всероссийского конкурса "Большая перемена"
Он отметил, что это состязание вновь объединило сотни тысяч молодых россиян, которые организовали настоящее сообщество единомышленников.
Фото © Сайт президента России
Видео © Сайт президента России
Президент России Владимир Путин обратился к финалистам всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Глава государства поздравил победителей и всех, кому до победы не хватило совсем чуть-чуть.
"Конечно, поздравляю всех финалистов, вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году. Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: "Большая перемена" гораздо больше, чем просто конкурс", — отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей со всей страны. "Большая перемена" является настоящим сообществом единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы и найти собственный путь в жизни, уверен президент. По его мнению, конкурс развивается в том числе благодаря идеям и предложениям участников. Об этом говорят новые направления, появление региональных команд и волонтёрской акции "Добрая суббота". Путин убеждён, что "это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором".
Напомним, "Большая перемена" второй год подряд становится самым массовым конкурсом. Так, в 2021 году к проекту присоединилось более 2,5 миллиона ребят. Как ранее сообщал Лайф, финал конкурса в "Артеке" стартовал 9 ноября, в решающем этапе приняли участие полторы тысячи школьников со всей России. По итогам финала победителями "Большой перемены" станут 600 школьников старших классов, из которых 300 человек — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9–10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9–10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей. А топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки смогут получить по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.
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