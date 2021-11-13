Путин поздравил триумфаторов всероссийского конкурса "Большая перемена"

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Президент России Владимир Путин обратился к финалистам всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Глава государства поздравил победителей и всех, кому до победы не хватило совсем чуть-чуть.

"Конечно, поздравляю всех финалистов, вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году. Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: "Большая перемена" гораздо больше, чем просто конкурс", — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей со всей страны. "Большая перемена" является настоящим сообществом единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы и найти собственный путь в жизни, уверен президент. По его мнению, конкурс развивается в том числе благодаря идеям и предложениям участников. Об этом говорят новые направления, появление региональных команд и волонтёрской акции "Добрая суббота". Путин убеждён, что "это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором".