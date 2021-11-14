Как в СССР потеряли одного из самых перспективных футболистов — Анатолия Кожемякина Оглавление "Парень талантливый" "Пытались раскрыть ему глаза" "Хруст костей и жуткий крик" Его сравнивали с великим Эдуардом Стрельцовым, однако его жизнь трагически оборвалась в самом расцвете. 34922 34922 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ун Да-Син Вячеслав, Валерий Зуфаров и Александр Яковлев

В истории славной советской сборной по футболу было огромное количество ярких игроков, которые писали её буквально золотыми буквами. Одно талантливое поколение, как по взмаху волшебной палочки, сменяло другое, оставаясь на неизменно высоком уровне. Были, правда, и истории, подобные той, что произошла с молодым нападающим Анатолием Кожемякиным, который был гением своего времени, но слишком рано ушёл из жизни.

"Парень талантливый"

Кадр из видео © YouTube / "Динамо Москва"

Воспитанник "Локомотива" и столичного клуба ФШМ с ранних лет привлекал к себе немало внимания. Уже в выпускной год советские клубы начали чуть ли не войну за юного и талантливого форварда. В итоге он попал в великое московское "Динамо", которое тренировал Константин Бесков и в воротах которого играл Лев Иванович Яшин.

Нынешнему поколению будет крайне сложно понять, что удивительного в дебюте игрока в национальном чемпионате в 17 лет. Но это сейчас можно встретить немало подобных примеров, а тогда — явление сверхъестественное. Свой шанс Кожемякин получил в матче с "Торпедо", когда вышел на замену. А вот в старте впервые он вышел на игру против одесского "Черноморца" 2 мая 1970 года. Что любопытно, проходила она в Симферополе. Всё дело в том, что в тот год руководство советского футбола обязало клубы провести по одному матчу в городах, где нет команд высшего дивизиона.

Пусть Кожемякин не сумел отметиться результативными действиями, но впечатлил многих. Дошло даже до того, что великий Яшин в беседе с легендарным журналистом Олегом Кучеренко дал свою краткую характеристику форварду.

— Парень талантливый, но, если не будет трудиться, толку не выйдет, — сказал Лев Яшин.

Кадр из видео © YouTube / "Динамо Москва"

Справедливости ради стоит отметить, что Кожемякин трудился очень много. Постоянно и очень усердно работал над собой и своей техникой. Однако Константин Бесков не спешил ставить его в состав "Динамо" регулярно. Большую часть матчей в том же 1970 году нападающий сыграл за дубль. Зато годом позже случился настоящий прорыв. Правда, не в составе "Динамо", а в играх за юношескую сборную СССР.

В тот год он наколотил семь мячей в пяти матчах неофициального чемпионата Европы в Праге. И только вслушайтесь в фамилии нападающих той сборной: Байдачный, Блохин и Кожемякин. Про голы последнего говорили, что это были настоящие шедевры. Не заметить этого Бесков уже просто не мог, поэтому следующий сезон Кожемякин проводил в качестве одного из основных игроков. Прогресс налицо: 20 матчей и семь забитых мячей — вполне себе неплохо.

— Он всё больше и больше напоминает мне Стрельцова... — говорил Константин Бесков о Кожемякине.

"Пытались раскрыть ему глаза"

Сборная СССР по футболу (слева направо): Владимир Мунтян, Евгений Ловчев, Владимир Гуцаев, Реваз Дзодзуашвили, Виктор Кузнецов, Олег Блохин, Вадим Никонов, Анатолий Кожемякин, Анатолий Коньков, Евгений Рудаков, Муртаз Хурцилава. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров и Александр Яковлев

Наступил 1972 год. Тогда ещё и знать никто не мог, насколько он окажется для Кожемякина сложным. Хотя вроде начиналось всё неплохо. Нападающий оказался в сборной СССР и дебютировал за неё в 18 лет в игре против Болгарии. Однако в "Динамо" всё шло не прямо чтобы очень хорошо. В чемпионате он забил лишь однажды — "Локомотиву", зато куда более продуктивно играл в Кубке кубков. Правда, там случился главный конфуз года. В Берлине он во время паузы из-за травмы одного из игроков взял мяч в руки в своей штрафной, за что судья поставил пенальти в ворота "Динамо".

Однако у этого были причины. Пресса всё чаще трубила о том, что Кожемякин стал нарушать режим, да и вообще что-то в карьере шло не так. Даже Лев Яшин, который тогда уже был в "Динамо" тренером, не мог молчать на этот счёт.

— ...Очень скоро мы обнаружили у Кожемякина бациллы зазнайства. Он начал пропускать тренировки, играть с ленцой, стал нарушать режим. Мы пытались увещевать Кожемякина, раскрыть ему глаза... Увы, ничто не вразумило молодого футболиста, — говорил Яшин.

Тогда же великий вратарь рассказывал о двухлетней дисквалификации Кожемякина. Но обошлось, и не зря. В 1973 году он по-настоящему разошёлся в плане голов, отправив соперникам 16 мячей. Больше — только у Олега Блохина из киевского "Динамо". То ли такое своеобразное перевоспитание от коллектива, то ли появление семьи сыграло свою роль. Но Кожемякин снова стал похожим на себя раннего образца.

"Хруст костей и жуткий крик"

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Часть сезона 1974 года Кожемякин был вынужден пропустить из-за тяжёлой травмы. Лишь в сентябре Гавриил Качалин, который тогда сменил Бескова на посту главного тренера, дал ему возможность появиться на поле. 12 октября перед матчем с "Торпедо" он поиграл за дубль, а после игры признался, что в игре с основой его выпускать не стоит. В итоге его отпустили с клубной базы.

Версий, куда поехал Кожемякин, немало. То ли к друзьям на какую-то весёлую пирушку, то ли на концерт своей любимой "Машины времени", но домой он заявился нетрезвым. Этого не могла не заметить его супруга, которая просто не пустила нападающего домой. Выход был только один — отправиться снова к друзьям. В частности, Кожемякин пошёл к Анатолию Бондаренко.

Утром 13 октября случилась самая настоящая трагедия. Друзья вышли из квартиры, сели в лифт, но между третьим и четвёртым этажом тот застрял. К несчастью, на месте не оказалось диспетчера, которого пытались вызвать приятели. В итоге решили открывать двери сами и выбираться наружу, помогая друг другу. Бондаренко сделать это сумел, а вот Кожемякин...

— Я быстренько вылез. А Толик пытался и так и так... Полметра было, я же говорю. Он уже почти вылез, я держал... И тут лифт резко пошёл вниз. Я никогда раньше не задумывался, с какой скоростью он идёт. Потом гадал, неужели у Толи не было возможности втянуть ноги обратно? Затем узнал — скорость метр в секунду... Ну что тут... Зазор между стеной шахты и дном кабины лифта миллиметров 70. И вот меня всё время пробирает. Извините... Хруст костей и жуткий крик! Даже не крик, не вопль... — рассказывал "Динамо ТВ" Анатолий Бондаренко.

В тот день "Динамо" проиграло "Торпедо", а весь Советский Союз потерял одного из самых талантливых игроков в своей истории. О гибели Кожемякина бело-голубым в раздевалке сообщил Лев Иванович Яшин. К большому сожалению, но талантище (именно так его называл главный тренер юношеской сборной СССР Евгений Лядин) так и не стал легендой отечественного футбола и ушёл из жизни в 21 год.

Авторы Шамиль Гаджиев