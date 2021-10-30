Почему в СССР гимнасток и пловчих селили в гостиницах рядом с футболистами Оглавление От любви до насилия Когда беременность — разменная монета В сборную через койку Что сейчас с "женским" сексом А как там у мужчин? В 1960-х годах в советском и немецком спорте произошла настоящая секс-революция: тренеры и учёные вдруг выяснили, что влюблённость и интимные отношения перед соревнованиями способствуют победе. 70740 70740 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Ситуация в спорте кардинально изменилась. Если прежде пловчих и гимнасток держали в чёрном теле (не только секс — даже платонические отношения порицались), то после этого открытия тренеры ради результатов стали пускаться во все тяжкие. Теперь они не только поощряли влюблённости своих воспитанниц, но и активно предлагали себя как любовников или же скрытно занимались сводничеством, например селили гимнасток и пловчих в гостинице в соседних комнатах с футболистами. Последнее удавалось не всегда, ведь тренеры футболистов, наоборот, старались сделать так, чтобы парни были сосредоточены на игре, а не на любви.

От любви до насилия

Фото © ТАСС / Олег Иванов

В первые годы за спортсменами пристально следили учёные. Они сделали настоящее открытие: эффект допинга даёт именно секс. После ночи любви пловчихи выдают лучшие результаты, а гимнастки лучше сосредотачиваются на упражнениях и проделывают их не только мастерски, но и артистично. Происходит это из-за эндорфинов, которые выделяются у женщин в момент оргазма. Во время полового акта у женщин вырабатываются также эстрогены, пролактин, окситоцин и адреналин — естественный допинг. Эти гормоны не только имеют лёгкий обезболивающий эффект, но и расслабляют спортсменку, что позволяет ей успокоиться и выспаться перед соревнованиями. Эти же вещества в повышенных дозах вырабатываются в первые месяцы влюблённости. Поэтому, едва девочки-спортсменки вступали в половое созревание, тренеры активно "стимулировали" их половую жизнь.

Так как пару для юных спортсменок подобрать иногда было сложно, в командах стал распространяться тренерский "фаворитизм". Юные девочки влюблялись в своих мужественных и подтянутых тренеров, а те выделяли среди них самую перспективную и делали её своей любовницей накануне ответственных соревнований. Остальным оставалось лишь завидовать. О моральной стороне вопроса в те годы задумывались мало. Явление это было распространено не только в странах Восточной Европы, но и, например, в Британии, где в 1997 году под суд попал тренер по плаванию Пол Хиксон. Его обвинили в развращении одиннадцати юных спортсменок-пловчих, не достигших совершеннолетия. В своё оправдание он говорил, что всего лишь хотел результатов для своих подопечных.

О том, что советские спортсменки не чувствовали себя в спорте и в стране комфортно, говорит и тот факт, что некоторые из них уехали на Запад, как только рухнул железный занавес. Например, в 1991 году покинула страну знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут. Спустя восемь лет она рассказала журналистам из "Нэшнл инкуайрер", что подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера Ренальда Кныша. Разумеется, Кныш всё отрицал.

В 52 года за сексуальные домогательства был уволен из ЦСКА советский тренер по женскому фигурному катанию Станислав Жук. Случилось это после того, как о харассменте заявили две его ученицы — Елена Водорезова и Анна Кондрашова.

Когда беременность — разменная монета

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Но самым чудовищным методом достижения спортивных результатов стали опыты с беременностью спортсменок. Учёные выяснили, что в первые недели беременности у женщин вырабатывается специальный гормон — гонадотропин. Он повышает тонус, увеличивает силу и выносливость. Пик выработки гормона приходится на 9–10-ю неделю. Как раз в это время спортсменка выступала на соревнованиях, а потом шла на аборт. Аборт также использовался для результата — после этого происходил рост мышечной массы спортсменки.

О таком чудовищном эксперименте над собой рассказала в интервью "Спорт иллюстрейтед" советская гимнастка Ольга Коваленко, получившая в 1968 году олимпийское золото в командном зачёте. Она поведала журналистам, что в том году ей было только 18 лет и спортивные чиновники убедили её забеременеть. После состязаний её отвели на аборт. Точно так же поступали и с другими девочками, однако Коваленко оказалась единственной, кто решился публично признаться в этом. Гимнастка рассказала, что девушки, отказывающиеся от секса или беременности, покидали команду.

Окончанием этих жутких экспериментов послужил допинг-контроль. Теперь беременные и спортсменки, у которых уровень гормонов отклоняется от среднестатистических показателей, просто выбывают из состязаний.

В сборную через койку

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Однако секс как допинг остался в арсенале тренеров и спортивных врачей. И, разумеется, это не могло не вызывать злоупотреблений. Особенно этим грешили наставники спортсменов в 1990-х годах и даже в начале нулевых.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова недавно в интервью приоткрыла завесу над тайными отношениями спортсменок, их наставников и даже... спонсоров! Такой грязный подход позволял набирать в сборную по биатлону не только за спортивные результаты, но и "за красивые глаза" — в команду брали только тех спортсменок, которые соглашались спать с тренерами. Разумеется, признание спортсменки вызвало возмущение в спортивной среде. Правда, выражали его в основном спортсмены-мужчины. А спортивные психологи и сейчас рассуждают о том, что "всё очень индивидуально" и "спортсмены тоже страдают от недостатка секса". Разумеется, осуждать взрослых людей никто не будет, особенно если всё делается по обоюдному согласию, но иногда речь идёт о принуждении и развращении несовершеннолетних.

Что сейчас с "женским" сексом

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Современные спортсменки приветствуют секс перед соревнованиями. Немецкая пловчиха Франциска Альмсик, собравшая 10 олимпийских наград, признавалась, что занятия любовью — прекрасный допинг перед ответственными состязаниями. Они дают положительные эмоции и стимулируют.

Восьмикратная победительница турниров WTA теннисистка Франческа Скьявоне подтверждает, что перед важными играми секс ей просто необходим. Боец ММА Ронда Раузи, победившая в 12 из 14 поединков, признавалась, что накануне боя она остаётся со своим мужчиной так долго, насколько это позволяет время. А чешская спортсменка Габи Коукалова писала в автобиографии, что она практиковала секс перед соревнованиями, и сравнивала его с медитацией.

А как там у мужчин?

Уилт Чемберлен. Фото © Getty Images

Учёные считают, что у мужчин всё наоборот. Во время секса у них выделяется серотонин, который делает их счастливыми, женские гормоны пролактин и эстроген, которые явно не способствуют спортивным результатам, адреналин, уровень которого быстро падает, и гормон вазопрессин, стимулирующий желание. Вырабатывается и тестостерон, который так важен для победы. Но при этом половой акт забирает суточную норму цинка.

Наставники в одни голос твердят: секс спортсмена опустошает, поэтому многие тренеры с удовольствием бы запирали своих подопечных перед особо важными соревнованиями. Впрочем, речь не идёт о полуторамесячном воздержании, но два-три дня перед играми "попоститься" якобы полезно. Сами спортсмены с этим несогласны.

Например, баскетболист из США Уилт Чемберлен, в 1962 году установивший рекорд в 100 очков за одну игру, рассказывал журналистам, что обязан победой своей девушке, с которой накануне провёл страстную ночь. Легкоатлет Боб Бимон, в 1968 году поставивший олимпийский рекорд по прыжкам в длину в 8,90 метра, накануне рекорда провёл ночь со случайной знакомой. Знаменитый бразильский футболист Роналдо считает, что секс перед игрой делает его сосредоточенным.

Но среди спортсменов есть и те, кто считает секс перед состязаниями вредным. К ним относился и знаменитый боксёр Мухаммед Али. Он считал, что секс мешает сосредоточиться и расслабляет. А воздержание, наоборот, создаёт нужное напряжение и делает из спортсмена "великого воина". Отрицательно к сексу перед состязаниями относится и британский легкоатлет Линфорд Кристи, завоевавший чемпионское золото в Барселоне. Он считает, что своей победой обязан воздержанию, которое длилось несколько недель.

Российский футбол, разумеется, использует для победы все имеющиеся средства. В XXI веке в командах даже появились врачи-сексологи. Однако подход к спортсменам строго индивидуален. Одни обязательно "расслабляются" с жёнами накануне игр, а другие начинают "поститься" заранее. Например, левый защитник московского "Спартака" футболист Андрей Ещенко однажды признался товарищам, что начинает воздерживаться от любви за двое суток до игры. А бывший лидер сборной России по футболу Олег Романцев на чемпионате мира в Японии выступал категорически против общения команды с женщинами.

Впрочем, сейчас не те времена, когда спортсмена можно заставить что-либо делать вопреки его воле. Например, единственное, на чём настаивает тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, — это чтобы спортсмены не занимались сексом после полуночи, то есть непосредственно перед самой игрой. Им необходимо отдохнуть.

Авторы Александр Лаврентьев