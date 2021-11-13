Секретный лунный архив: Космонавты NASA видели руины высокоразвитой земной цивилизации Первые полёты на Луну подтвердили смелые предположения: на спутнике Земли действительно есть кто-то ещё помимо астронавтов США! 12 ноября, 21:40 Фото © Getty Images / NASA

Об этом спустя десятки лет после полётов "Аполлона" заявил экс-директор департамента контроля данных NASA астроном Кен Джонстон. "Мне уже 75 лет, и мне нечего терять!" — сказал он журналистам. Откровения астронома шокировали, ведь к нему годами сходились все фотографии, которые NASA делало в космосе и держало в секрете.

Всё началось ещё в 1977 году, когда никому тогда не известный автор Джордж Леонард опубликовал книгу, в которой впервые общественности мира было представлено 35 фотографий NASA с каталожными номерами агентства. В конце труда автор приходил к выводу: астронавты NASA обнаружили на Луне объекты, построенные какой-то древней цивилизацией. Однако информация об этом была тщательно скрыта американскими властями от собственных граждан. До 1996 года книгу не принимали во внимание, считая, что автор всё сфальсифицировал, однако в 1996 году Кен Джонстон вместе с ещё несколькими сотрудниками NASA, среди которых был главный исследователь миссии NASA Enterprise Ричард Хогланд, дал первую после ухода из NASA пресс-конференцию, в которой полностью подтвердил откровения Джорджа Леонарда. Тема пресс-конференции говорила сама за себя: "Сокрытие официальным правительством настоящих изображений с "Аполлона", показывающих древние руины на Луне".

В 1996 году Кен Джонстон подтвердил: все фотографии Леонарда подлинные. Уже во время первой высадки на Луну астронавты США увидели над поверхностью спутника неопознанные объекты. Известно, что астронавт Базз Олдрин даже запрашивал у Хьюстона координаты "материнского" корабля, чтобы убедиться, что над американским модулем парит чужой корабль. "Я не могу понять, что это такое! — сказал Олдрин в эфир. — Будем считать, что это всё-таки НЛО..."

Но если наблюдение неопознанных объектов над поверхностью спутника Земли можно списать на стресс или оптические явления, то камера может зафиксировать только то, что видит, и фотографию можно подвергнуть экспертизе.

Кен Джонстон утверждал, что астронавты привезли на землю множество фотодоказательств того, что на Луне находятся руины древней цивилизации. Это не просто полуразрушенные строения — это пусть и заброшенные, но высокотехнологичные строения, среди которых были высокие башни, парящие в воздухе конструкции и даже сферы и пирамиды из неизвестного прозрачного материала. Один из разрушенных объектов, по площади равный крупному городу, в NASA даже прозвали "лунным Лос-Анджелесом".

Фото © Getty Images / NASA / Newsmakers

Конечно, за тысячелетия объекты были разрушены метеоритами, но и то, что осталось, впечатляло. Помимо фотографий руин астронавты привезли на землю множество фотографий артефактов, которые они видели на поверхности спутника, некоторые из них были огромными, а другие оказались не больше современного смартфона. О том, привозили ли астронавты на Землю сами артефакты, Джонстон не рассказывал, ведь под его контролем были только фотодокументы NASA. Джонстон признавался, что начальство NASA приказывало ретушировать аномалии на фотографиях, а те снимки, где сделать это было невозможно, уничтожать. Однако он ослушался приказа и перед тем, как уничтожить фотоплёнки, сделал дубликаты. Архив с фотографиями он хранил много лет, прежде чем решился его обнародовать.

Содержание фотографий

На фотографиях NASA помимо многокилометровых руин виднелись туннели, купола и сооружения со сложными геометрическими структурами. В одной из частей разлома Рима Хэдли, рядом с местом посадки "Аполлона-15", было сфотографировано сооружение, окружённое высокой стеной в виде буквы D. Возле кратера Тихо были отсняты таинственные выработки каменистой лунной почвы, напоминавшие террасы. Их особенностью стали странные шестиугольные тоннели, уходящие в глубину горы, которые невозможно объяснить естественными геологическими процессами.

Внутри кратера Коперник был найден купол из неизвестного материала. Неподалёку от Коперника на ровном пространстве, которое астронавты прозвали Factory ("Фабрика"), был найден любопытный дискообразный объект, установленный на квадратном основании и окружённый стеной. Его диаметр составляет 50 метров. Рядом с диском виднеется таинственный вход в глубины планеты — "ворота в ад". А между Factory и кратером Коперник расположена ровная площадка размером 300 на 400 метров, которая весьма похожа на стартовую площадку космодрома.

Кроме того, Джонстон продемонстрировал журналистам снимок NASA № AS10-32-4822, который в 1969 году сделали астронавты миссии "Аполлон-10". Они отсняли и вовсе удивительный объект, который прозвали "Осколком", или "Замком Хогланда". Это объект правильной геометрической формы диаметром 1,6 километра, он висит над Луной в 9–14 километрах от поверхности и отбрасывает на неё большую чёрную тень. Внутри объект имеет ячеистую структуру, некоторые его элементы прозрачны. Фотография этого объекта позволила Джонстону сделать предположение, что создатели артефактов имели технологию антигравитации.

Снимок NASA № AS10-32-4822. Фото © history.nasa.gov

Люди с Луны

Консультант NASA Ричард Хогланд подтвердил всё сказанное Джонстоном. Этот человек был техническим консультантом миссии "Аполлон", и его слово, разумеется, имело вес. Он добавил, что завеса секретности была создана американским правительством совместно с Правительством СССР. Дело в том, что развалины на Луне были зафиксированы не только астронавтами США, но и советским луноходом, побывавшим на спутнике, но были засекречены и в Советском Союзе. Две страны долгое время хранили от мира эту тайну. Оба бывших сотрудника NASA предположили, что дезинформация о том, что астронавты США никогда не были на Луне, стала частью завесы над этой тайной, её источники — руководство NASA или Пентагон.

Снимок LO-III-84M. Фото © steemit.com

Единственное, в чём Джонстон и Хогланд разошлись, так это в том, кто на самом деле оставил на Луне строения. Один из них считал, что руины — следы цивилизации инопланетян, однако другой был убеждён, что астронавты нашли свидетельство высокоразвитой цивилизации, существовавшей на Земле тысячи, если не миллионы лет тому назад. То есть лунные замки построили наши предки — как выразился Хогланд, "кто его знает, в каком поколении".

По его теории, сотни тысяч лет назад на Земле существовала настолько высокоразвитая человеческая цивилизация, что она заселила всю Солнечную систему. В результате катастрофы она была уничтожена, но оставшиеся на других планетах люди сумели вернуться на Землю и заселили её снова. Возможно, космонавтам пришлось снова "цивилизовывать" одичавших представителей вида homo sapiens.

Рассказы о людях с Луны действительно встречаются у самых разных народов нашей планеты. Например, у древних египтян существует легенда о божестве Тоте, которое пришло на Землю с Луны и обучило людей "мудрости" — писать, считать и строить дома и другие сооружения, в том числе пирамиды.

Спускающиеся с Луны боги были характерны для самых древних цивилизаций. У шумеров особым почтением пользовался бог Син — он спускался на Землю на серебряной ладье. У ацтеков на Луне жило целое семейство "лунных богов" — мужчины, женщины и их дети. С Луны приходили злые существа в мифологии эскимосов Гренландии и чукчей. Сами чукчи считали себя потомками людей со звёзд, которые прилетели на Землю с планеты, вращающейся вокруг Альтаира — яркой звезды из созвездия Орла.

"Человек с Луны" был известен в мифологии реликтового и непонятно откуда взявшегося малочисленного народа — тофов, — живущего в глухой тайге Иркутской области и считающегося племенем южных оленеводов. Их "человек с Луны" может не только "уходить" на спутник, но и возвращается с него, причём местные относились к нему весьма настороженно, как к потустороннему существу.

Разгадка совсем рядом

Позже Ричард Хогланд сообщил, что многие фотографии таинственным образом исчезли из его архива, в том числе фотография парящего объекта, на которой отчётливо виднеется его внутренняя структура. Исчезли эти фотографии и из архива NASA. Вместе с ними в NASA исчезли любые упоминания о работе в агентстве Джонстона.

Помимо прочего астронавты NASA Базз Олдрин и Нил Армстронг действительно рассказывали, что на Луне их не оставляло ощущение присутствия какой-то разумной силы. А астронавты испытательного корабля "Аполлон-10" и корабля "Апполон-12" рассказывали об НЛО, которое следило за их экспедициями. Можно лишь предполагать, что это могли быть автоматические станции древних. Возможно, технологии всё ещё действуют где-то внутри ветшающих сооружений неизвестной цивилизации.

Пропажа фотографий не заставила бывшего сотрудника NASA остановиться. Позже он выступил примерно с такими же заявлениями относительно Марса. Ведь, по его теории, люди когда-то заселяли и Красную планету. Оба космических энтузиаста — и Джонстон, и Хогланд — уверены: разгадать загадку развалин на Луне земные страны могут только сообща, объединив усилия по исследованию поверхности Луны и Марса.

Авторы Александр Лаврентьев