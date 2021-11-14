Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2021, 02:20

РКК "Энергия" разработала многоразовый корабль для космических туристов

По словам создателей аппарата, участники полётов через скафандр смогут ощутить вакуум космического пространства.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовала суборбитальный корабль для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, распространённый Федеральным институтом промышленной собственности.

"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлётом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", — говорится в документе.

Космический турист из Японии восхитился российским скафандром
Космический турист из Японии восхитился российским скафандром

Отмечается, что участники полётов через скафандр смогут ощутить вакуум космического пространства. Максимальная скорость корабля при снижении за счёт конструкции не превысит одного километра в секунду, поэтому тепловые нагрузки будут незначительными. По словам разработчиков, в невесомости корабль будет находиться около трёх минут. В это время туристы смогут "плавать" не только над креслом, но и за пределами корабля в случае подготовки и крепления с помощью фала.

Также значительно возрастёт высота прыжка с парашютом — почти до 100 километров.

Названа цена полёта на орбиту на "Союзе" для космических туристов
Названа цена полёта на орбиту на "Союзе" для космических туристов

"Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории [выше 50 километров] после окончания работы маршевого двигателя. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами", — подчёркивается в патенте.

Ранее Лайф сообщал, что космический турист пожелал слетать на орбиту на российском "Союзе", а не на корабле Илона Маска. По его мнению, у Crew Dragon пока слишком небольшая статистика удачно прошедших полётов.

BannerImage

Фото © Pixabay

Никита Никонов
  • Новости
  • Роскосмос
  • РКК «Энергия»
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar