РКК "Энергия" разработала многоразовый корабль для космических туристов

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовала суборбитальный корабль для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, распространённый Федеральным институтом промышленной собственности.

"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлётом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", — говорится в документе.

Отмечается, что участники полётов через скафандр смогут ощутить вакуум космического пространства. Максимальная скорость корабля при снижении за счёт конструкции не превысит одного километра в секунду, поэтому тепловые нагрузки будут незначительными. По словам разработчиков, в невесомости корабль будет находиться около трёх минут. В это время туристы смогут "плавать" не только над креслом, но и за пределами корабля в случае подготовки и крепления с помощью фала.

Также значительно возрастёт высота прыжка с парашютом — почти до 100 километров.

"Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории [выше 50 километров] после окончания работы маршевого двигателя. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами", — подчёркивается в патенте.