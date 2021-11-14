Что делать родителям, если ребёнка травят в школе, объяснила психолог

Родители нередко считают, что ребёнок должен самостоятельно разбираться со всеми трудностями. Это логично, но никак не относится к буллингу, отметила детский психолог Екатерина Маденко.

"При травле ребёнок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно. Чаще с этим сталкиваются ученики средних и старших классов. Есть признаки, которые сигнализируют родителю о том, что ребёнок попал в такую ситуацию: нежелание общаться, замкнутость, отказ идти в школу, низкая успеваемость", — сказала эксперт в беседе с газетой "Известия".

Также, по словам психолога, о травле могут свидетельствовать жалобы ребёнка на боли в животе или в области сердца, беспокойство, тревога, плохой сон, кошмары, длительная подавленность, энурез, нервный тик, плохой аппетит, уступчивость, излишняя осторожность. Маденко призвала не говорить ребёнку "Дай сдачи" и "Сам виноват".

"Вместо этого примите и поддержите ребенка: "Я тебе верю", "Хорошо, что ты поделился". Объясните, как стоит действовать в некоторых ситуациях. Затем соберите информацию о событиях от учителя, директора и школьного психолога. Наблюдайте за состоянием ребёнка. Учитель, в свою очередь, должен организовать встречу родителей жертвы и обидчика и помочь разобраться. Однако будьте готовы к тому, что придётся сменить школу или перейти на домашнее обучение", — сказала специалист.

Учитель биологии и классный руководитель в московской школе им. Н.М. Карамзина Елена Жуковская призвала говорить со своими детьми о том, что их действия могут навредить другим. Поскольку у ребёнка ещё не сформированы понятия добра и зла, нужно на конкретных примерах показывать, что хорошо, что плохо, подчеркнула педагог.