Пушков жёстко ответил британскому генералу на слова о риске "случайной" войны с Россией
По словам сенатора, ситуация обострилась уже давно и причина этому — не мигранты на польско-белорусской границе.
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Российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера о том, что отношения РФ и стран Запада испытывают большую напряжённость, чем во время холодной войны.
Ранее Картер заявил, что напряжённость в отношениях может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В качестве примера он привёл миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
"Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная и это западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России — в Чёрном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.
По словам сенатора, ситуация обострилась давно и причина этому — не беженцы.
"Война уже стала ледяной", — заключил Пушков.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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