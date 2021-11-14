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Пушков жёстко ответил британскому генералу на слова о риске "случайной" войны с Россией

По словам сенатора, ситуация обострилась уже давно и причина этому — не мигранты на польско-белорусской границе.

13 ноября, 22:48
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера о том, что отношения РФ и стран Запада испытывают большую напряжённость, чем во время холодной войны.

Ранее Картер заявил, что напряжённость в отношениях может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В качестве примера он привёл миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

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"Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная и это западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России — в Чёрном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, ситуация обострилась давно и причина этому — не беженцы.

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"Война уже стала ледяной", — заключил Пушков.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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