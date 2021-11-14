Пушков жёстко ответил британскому генералу на слова о риске "случайной" войны с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера о том, что отношения РФ и стран Запада испытывают большую напряжённость, чем во время холодной войны.

Ранее Картер заявил, что напряжённость в отношениях может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В качестве примера он привёл миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

"Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная и это западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России — в Чёрном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, ситуация обострилась давно и причина этому — не беженцы.