В Госдуме оценили заявление о наличии у России компромата, способного "взорвать" Белый дом

Подобные заявления — есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, считает депутат Алексей Чепа.

Россия не вмешивается в дела других государств, а высказывания о наличии компромата на власти США — это не что иное, как показатель внутренней борьбы американских политических группировок. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя предположение обозревателя Wall Street Journal о том, что РФ якобы обладает сведениями, опасными для администрации США.

"Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами... Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться", — отметил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Он также назвал подобные высказывания недальновидными, по словам Чепы, это "крайне опасные и зыбкие позиции".

"Такие заявления — это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми, политическими и бизнес-кланами в США, не что иное. И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны", — резюмировал депутат.