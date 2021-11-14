"Он не смог подняться с кровати": Девушка Саакашвили заявила о резком ухудшении его здоровья
По словам Елизаветы Ясько, экс-президента Грузии должны эвакуировать, но куда, она не знает.
Фото © ТАСС / Zuma
К зданию тюремной больницы в Глдани, где проходит лечение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подогнали реанимобиль. Об этом сообщила его возлюбленная, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. По её словам, здоровье политика резко ухудшилось.
"Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать. Но куда?" — написала Ясько на своей странице в "Фейсбуке".
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Также депутат сообщила, что вместе с Саакашвили находится его лечащий врач Николоз Кипшидзе, который, по её словам, сказал только следующее:
"Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днём. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".
Ранее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала видео транспортировки бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что арестованный политик активно сопротивляется и пинает сотрудников, а также с силой бросает медицинское оборудование на пол. При этом Саакашвили насильно увозят в медучреждение, хватая его за руки и за ноги.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры. Накануне, 12 ноября, политик заявил о прекращении голодовки.
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