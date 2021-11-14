К зданию тюремной больницы в Глдани, где проходит лечение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подогнали реанимобиль. Об этом сообщила его возлюбленная, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. По её словам, здоровье политика резко ухудшилось.

"Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать. Но куда?" — написала Ясько на своей странице в "Фейсбуке".

Также депутат сообщила, что вместе с Саакашвили находится его лечащий врач Николоз Кипшидзе, который, по её словам, сказал только следующее:

"Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днём. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".