В ходе протестов в Судане погибло пять человек и пострадали 39 полицейских
13 ноября в стране проходила массовая манифестация против военных, осуществивших госпереворот.
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В ходе протестов в столице Судана Хартуме и втором по величине городе страны Омдурмане погибло пять человек. Об этом сообщил Центральный комитет врачей республики.
По данным комитета, четверо из погибших демонстрантов скончались в больницах в результате различных травм. Также пострадали 39 полицейских, сообщает суданское государственное телевидение. Отмечается, что протестующие атаковали несколько полицейских отделений.
13 ноября в Хартуме и Омдурмане проходила массовая манифестация против действий военных, осуществивших переворот в стране.
Напомним, 25 октября в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. Позже Абдаллу Хамдука задержали. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к нации и заявил о введении режима чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Позже Хамдука освободили.
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