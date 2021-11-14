В ходе протестов в Судане погибло пять человек и пострадали 39 полицейских

В ходе протестов в столице Судана Хартуме и втором по величине городе страны Омдурмане погибло пять человек. Об этом сообщил Центральный комитет врачей республики.

По данным комитета, четверо из погибших демонстрантов скончались в больницах в результате различных травм. Также пострадали 39 полицейских, сообщает суданское государственное телевидение. Отмечается, что протестующие атаковали несколько полицейских отделений.

13 ноября в Хартуме и Омдурмане проходила массовая манифестация против действий военных, осуществивших переворот в стране.