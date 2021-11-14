Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что меры по борьбе с изменениями климата, принятые по итогам климатической конференции в Глазго, недостаточны для спасения планеты.

"Такие меры приветствуются, но их недостаточно <...> Мы всё ещё стучимся в дверь климатической катастрофы", — заявил Гутерриш.

В частности, недовольство генсека ООН вызвало то, что на форуме не были согласованы отказ от государственных субсидий на углеводороды и формирование фонда на $100 млрд для помощи развивающимся странам. Вместе с тем Гутерриш уточнил, что у мирового сообщества есть "основа для прогресса". Он отметил обязательства по отказу от вырубки лесов и приверженность значительному сокращению выбросов метана в атмосферу. Также генсек похвалил совместную декларацию США и Китая по климату, отражающую договорённость по снижению выбросов метана и сокращению использования угля.

13 ноября делегаты почти 200 стран, участвовавших в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов саммита. Страны взяли на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива. Также они договорились обеспечить "адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Стоит отметить, что неослабленным называется уголь, который используется на электростанциях, не оснащённых современными технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. Именно на такой формулировке настаивала Индия, подчёркивая свою зависимость от угля. В предыдущей редакции говорилось об "отказе" от потребления энергии, а не о "сокращении".