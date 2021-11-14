На Украине отключилось 90% мощностей государственных ТЭС

90% мощностей государственных теплоэлектростанций украинской компании "Центрэнерго" простаивают по состоянию на утро 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укрэнерго".

Как уточняется, около 60% мощностей государственных ТЭС не работают по причине нехватки угля. Не функционирует 14 энергоблоков, что, как отмечается, является рекордом. Ещё шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта оборудования. В результате нагрузку несут всего три блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% мощности.

Украинские СМИ напоминают, что последние два месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" — крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в центральной части и на востоке страны — не работает из-за нехватки угля. По той же причине на частных ТЭС Незалежной не функционирует четыре энергоблока, в том числе два на Луганской теплоэлектростанции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что запасы угля в стране составляют лишь 425 тысяч тонн. Власти рассчитывают увеличить их за счёт импорта и собственной добычи. Глава украинского правительства считает, что на отопительный сезон угля хватит, нет оснований для веерных отключений электричества.