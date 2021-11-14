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Стало известно, сколько болельщиков поддержат сборную России на стадионе в матче с Хорватией

Всего гостевой сектор на стадионе "Полюд" в Сплите будет вмещать 1462 зрителя, однако полностью россияне квоту не выкупили.

13 ноября, 23:41
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Порядка 400 российских болельщиков посетят заключительный матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Хорватии и России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отметим, что гостевой сектор на стадионе "Полюд" в Сплите будет вмещать 1462 зрителя. Таким образом, болельщики выкупили около 27,4% от общей квоты, выделенной хорватской стороной для россиян. Вместимость арены составляет 35 тысяч зрителей.

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Напомним, ранее сборная России прилетела в Хорватию на решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоится 14 ноября. Начало в 17:00 по московскому времени. Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении по 11 очков. В активе Мальты и Кипра по пять баллов. Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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