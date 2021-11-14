Названы необходимые для получения максимальной пенсии документы
Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении фонда.
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Чтобы получить максимально возможную пенсию, необходимо подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и другие особые условия, например инвалидность. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм".
В основном граждане обращаются в ПФР за пенсией по старости, которая сейчас формируется из страховых взносов — 22% от зарплаты будущего пенсионера. Соответственно, чем выше заработок, тем больше размер отчислений, отправляемых работодателем в Пенсионный фонд.
Григорьева напомнила, что с 2002 года в ПФР ведутся лицевые счета на каждого официально устроенного сотрудника. Обращаясь за начислением пенсии, необходимо подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Для получения максимально возможной пенсии нужны следующие документы:
- трудовая книжка (подлинник);
- трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты (если таких данных нет в ПФР);
- военный билет (для военнообязанных и проходивших службу);
- архивные справки о деятельности организации (если она закрылась);
- справки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем Севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи.
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"Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", — заключила Григорьева.
Ранее Минтруд предложил назначать пенсию по потере кормильца беззаявительно. Соответствующий законопроект размещён ведомством для общественного обсуждения.
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