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Названы необходимые для получения максимальной пенсии документы

Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении фонда.

14 ноября, 00:20

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чтобы получить максимально возможную пенсию, необходимо подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и другие особые условия, например инвалидность. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм".

В основном граждане обращаются в ПФР за пенсией по старости, которая сейчас формируется из страховых взносов — 22% от зарплаты будущего пенсионера. Соответственно, чем выше заработок, тем больше размер отчислений, отправляемых работодателем в Пенсионный фонд.

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Григорьева напомнила, что с 2002 года в ПФР ведутся лицевые счета на каждого официально устроенного сотрудника. Обращаясь за начислением пенсии, необходимо подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Для получения максимально возможной пенсии нужны следующие документы:

  • трудовая книжка (подлинник);
  • трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты (если таких данных нет в ПФР);
  • военный билет (для военнообязанных и проходивших службу);
  • архивные справки о деятельности организации (если она закрылась);
  • справки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем Севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи.
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"Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", — заключила Григорьева.

Ранее Минтруд предложил назначать пенсию по потере кормильца беззаявительно. Соответствующий законопроект размещён ведомством для общественного обсуждения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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