Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России

Жителей Урала с 15 ноября ждёт аномальное похолодание с морозами до 18–20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если ещё 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15–18 градусов, в Курганской области даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5–10 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, температурный фон на Урале будет ниже нормы на четыре – семь градусов. При этом в регионах Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидается аномальное потепление с 16 ноября. Воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла.

"Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три – пять градусов", — рассказал синоптик.