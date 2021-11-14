Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России
Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале, отметил синоптик.
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Жителей Урала с 15 ноября ждёт аномальное похолодание с морозами до 18–20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если ещё 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15–18 градусов, в Курганской области даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5–10 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.
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Как уточнил Вильфанд, температурный фон на Урале будет ниже нормы на четыре – семь градусов. При этом в регионах Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидается аномальное потепление с 16 ноября. Воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла.
"Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три – пять градусов", — рассказал синоптик.
Аномально тёплая погода сохранится на следующей неделе в Дальневосточном федеральном округе. Температура прогнозируется выше нормы на 10–20 градусов. Кроме того, Вильфанд добавил, что на Чукотке, на северо-востоке Якутии ожидаются минимальные температуры минус 12–15 градусов в течение всей рабочей недели.
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