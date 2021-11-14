Врач назвал осложняющие течение ковида факторы

Любое сопутствующее заболевание утяжеляет течение ковида у пациента. Об этом предупредил врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин.

"Любая сопутствующая патология, заболевание — особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния — утяжеляет течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5–15% переносят эту болезнь тяжело", — подчеркнул медик в интервью радио Sputnik.

Также течение заболевания будет зависеть и от других факторов. В частности, от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента, добавил Черёмушкин. Врач подчеркнул, что самым надёжным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остаётся вакцинация.