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Врач назвал осложняющие течение ковида факторы

Самым надёжным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остаётся вакцинация, подчеркнул Сергей Черёмушкин.

14 ноября, 00:54

Фото © Pixabay

Любое сопутствующее заболевание утяжеляет течение ковида у пациента. Об этом предупредил врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин.

"Любая сопутствующая патология, заболевание — особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния — утяжеляет течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5–15% переносят эту болезнь тяжело", — подчеркнул медик в интервью радио Sputnik.

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Также течение заболевания будет зависеть и от других факторов. В частности, от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента, добавил Черёмушкин. Врач подчеркнул, что самым надёжным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остаётся вакцинация.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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