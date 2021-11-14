Царственный секс: Почему Романовы одних любовников сажали на кол, другим дарили титулы и поместья Несмотря на царственный ореол, который до сих пор окутывает династию Романовых, в жизни они были подвержены страстям так же, как обычные люди: любили, страдали и мстили изменникам. 13 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Русские монастыри: искусство и традиции, © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images, © Wikipedia

Самым жестоким мужем и любовником был император Пётр Великий. Он любил выпить и предавался любовным утехам, но не терпел, когда изменяли ему. Свою первую жену, Евдокию Лопухину, он не любил — её Петру I выбрала мать, Наталья Нарышкина. Она женила сына в 16 лет, надеясь, что брак смягчит его нрав. Нарышкина ошиблась: старомодная, не любившая немцев Евдокия не пришлась по нраву Петру. Царь в 1698 году заточил жену в Суздальско-Покровский монастырь, где её насильно постригли в монахини.

Портрет Евдокии Фёдоровны Лопухиной © Русские монастыри: искусство и традиции Портрет императора Петра I (1672–1725), 1838 © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Но род Лопухиных пользовался столь большим влиянием, что в монастыре для царственной монахини было сделано послабление — она жила как обычная мирянка. Дошло до того, что непосредственный духовник Лопухиной священник Фёдор Пустынный познакомил её с майором Степаном Глебовым, который стал любовником опальной жены царя. Майор был человеком непростым — богат, знатен и ранее служил при царском дворе стольником.

Только в 1718 году интимные подробности жизни первой супруги стали известны Петру I. Разумеется, было назначено следствие. Монахини монастыря сразу же во всём признались. Доказательствами "блуда" Евдокии Лопухиной стали письма Глебова, найденные у неё. Однако Евдокия была непреклонна и ни в чём не созналась. Майор тоже молчал, хотя его пытали раскалённым железом, жгли углями и били кнутом. В конце концов Глебова посадили на кол, а его возлюбленную заставили смотреть на это. Бедный майор умер, промучившись 14 часов, но ещё успел увидеть, как покатилась по земле голова Фёдора Пустынного, которого царь тоже казнил.

Глебов оказался не единственным казнённым любовником. 26 ноября 1724 года был казнён соратник Петра Вилли Монс, которого император заподозрил в связях с супругой — императрицей Екатериной I. Монсу отрубили голову. Официальными причинами числились казнокрадство и взятки, однако согласитесь, мало кого из взяточников царь одарил следующей "честью": голова Монса была заспиртована и выставлена в Кунсткамере как диковинный экспонат.

Павел Сведомский, "Мария Гамильтон перед казнью", 1904 © Wikipedia Неизвестный художник, "Казнь в присутствии Петра I", XIX век © Егорьевский историко-художественный музей

Но и это ещё не всё. Точно так же Пётр I поступил и со своей любовницей Марией Гамильтон. Девица, наследница шотландского рода, появилась при дворе императора в 1713 году. Была любовницей царя, который вскоре к ней охладел, после чего стала любовницей его денщика Ивана Орлова, который, вдоволь наигравшись, перестал обращать на неё внимание. В 1717 году "девку Гамонтову" заподозрили в убийстве младенцев. По приказу Петра пытали обоих. Гамильтон в конце концов призналась в том, что "скинула" двух детей от Орлова с помощью ядов, а третьего родила и задушила. Она выгородила Орлова, заявив, что тот ничего не знал. Помимо прочего Гамильтон призналась в краже алмазов и других драгоценностей у Екатерины I. Так ли это было, судить трудно — под пытками и не то скажешь.

Гамильтон обезглавили на Троицкой площади Санкт-Петербурга. Царь поднял её голову, прочитал палачу лекцию по анатомии, потом поцеловал голову в уста и отбросил прочь. По его приказу голову тоже заспиртовали. Эти "экспонаты" находились в Кунсткамере почти до конца XVIII века, пока их не обнаружила княгиня Дашкова. По одной легенде, головы были похоронены тут же, в подвале. По другой — голова Гамильтон вскоре пропала, а голову Монса так и продолжили выставлять на всеобщее обозрение.

Роскошь екатерининских времён

Портрет герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона (1737–1740). Неизвестный художник XVIII столетия © Wikipedia Портрет Анны Иоанновны. Неизвестный художник, Россия, XVIII век © Wikipedia

Женщины из династии Романовых были более благосклонны к своим, да и к чужим любовникам. Императрица Анна Иоановна сделала своего любовника Бирона обер-камергером и генералом, а после её смерти курляндский герцог стал регентом. Дочь Петра Елизавета I сделала фаворита Алексея Разумовского управляющим своими имениями и дала ему чин камер-юнкера. Взойдя на трон, Елизавета превратила Разумовского в генерал-поручика и действительного камергера.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны, 1757 © Wikipedia Граф А.Г. Разумовский © Wikipedia

Позже Разумовский стал обер-егермейстером, подполковником лейб-гвардии Конного полка, капитан-поручиком лейб-кампании и крупным землевладельцем. За любовные утехи Елизавета одарила его тысячами крепостных. Поговаривали, что императрица была настолько влюблена в своего "императора ночи", что даже тайно обвенчалась с ним. Многие отмечали, что, несмотря на богатство и власть, Разумовский оставался скромным и набожным человеком.

Не остался в бедности и другой фаворит Елизаветы — Иван Шувалов. Побывав в постели императрицы, он стал камер-юнкером, затем камергером, а позже был произведён в генерал-поручики. От титула графа в силу скромности отказался.

Императрица Екатерина II. Портрет Левицкого Д.Г., 1793 © Wikipedia Граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов (1758–1803) © Wikipedia

На измены фаворитов Екатерина II смотрела сквозь пальцы. Когда её любовник Дмитриев-Мамонов был уличён в интрижке с фрейлиной Щербатовой, Екатерина сама благословила влюблённых и подарила Мамонову деревню в 2000 душ, а невесту осыпала драгоценностями.

Её царственный супруг император Пётр III, которого строптивая немка свергла, тоже смотрел сквозь пальцы на любовные утехи жены. Он шутил: "Бог знает, откуда моя жена беременеет; я не знаю наверное, мой ли этот ребёнок и должен ли я признавать его своим". Екатерина в ответ была благосклонна к его фаворитке графине Елизавете Воронцовой. После переворота она лишила её чина камер-фрейлины и удалила в деревню. И это несмотря на то, что Пётр III всерьёз собирался сослать её в монастырь и жениться на Воронцовой.

Г.А. Потёмкин-Таврический (1739–1791) © Wikipedia Великий князь Пётр Фёдорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна с пажом © Wikipedia Светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов © Wikipedia

Любовники Екатерины II одаривались имениями, золотом и чинами. По подсчётам дотошных историков, императрица потратила на любовников не менее 90 миллионов рублей. Согласно легенде, однажды Екатерина одарила истопника имением — за то, что "согрел" императрицу. Князя Орлова она возвела в графское достоинство, назначила его генерал-майором Преображенского полка и одарила землями и крепостными. Также он получил Гатчинскую вотчину, на которой был возведён Гатчинский дворец.

Г. Гульельми, "Апофеоз царствования Екатерины II", 1767 © Wikipedia

Светлейший князь Потёмкин, который был почти мужем императрице, стал богатейшим человеком России — только золотом и драгоценностями он получил 18 миллионов рублей. Екатерина II дарила ему дворцы, сёла и имения. Она выкупила у князя и снова подарила ему Таврический дворец, а также подарила Аничкин дворец.

Фаворит императрицы Зубов был "почти нищим" — за постельные утехи ему подарили "всего лишь" два с половиной миллиона рублей и поместье. Но в настоящую силу Зубов вошёл, когда умер Потёмкин: стареющая Екатерина поручила ему заняться государственными делами. Зубов разбогател, как и вся его родня.

Скромность и распутство XIX века

Екатерина Ивановна Нелидова (1756–1839) © Wikipedia Павел I Петрович © Wikipedia Анна Петровна Лопухина © Wikipedia

Удивительно, но в XIX веке такой роскоши у фавориток Романовых уже не было. Отношение Павла I к фавориткам было разным: Екатерину Нелидову он удалил от двора, прознав, что придворные считают, что она управляет им, а любовнице Анне Лопухиной Павел I не стал чинить препятствий, узнав, что та хочет замуж за князя Павла Гагарина. Наоборот, император вызвал его из действующей армии и сделал всё, чтобы брак состоялся. Впрочем, и после венчания отношения между Лопухиной и Павлом не изменились, а весь двор был вынужден носить малиновые платья — это был любимый цвет Лопухиной.

Император Александр I тоже не был верен супруге Елизавете Алексеевне. На связи своих фавориток с другими мужчинами смотрел как на неизбежное зло. Например, его любовница Нарышкина, уличённая в любовной связи с князем Гагариным, а затем с графом Адамом Ожаровским, отнюдь не потеряла его благосклонности. Напротив, она сама прекратила связь с императором и уехала за границу.

Елизавета Алексеевна © Wikipedia Александр I Павлович © Wikipedia Мария Антоновна Нарышкина © Wikipedia

Не так повезло другой любовнице Александра — княжне Варваре Туркестановой. Будучи любовницей Александра, она влюбилась в 24-летнего князя Голицына и очень хотела выйти за него замуж, но произошёл казус: Голицын застал Туркестанову в объятиях императора и отказался жениться. Вскоре княжна забеременела от императора и родила, но рождение ребёнка незамужней фрейлиной заставило двор судачить о ней. Туркестанова не выдержала пересудов и отравилась. Официально было объявлено, что она умерла от холеры.

Ничем не выдавала своего особого положения фаворитка Николая I Варвара Нелидова. Даже живущая под одной крышей с ней императрица Александра Фёдоровна, спать с которой императору запретили врачи из опасений за её здоровье (она родила семь детей), не знала об этом. И это несмотря на то, что Нелидова родила от Николая I трёх детей.

Александр II © Getty Images / Hulton Archive Екатерина Долгорукова © Wikipedia

Императору Александру II приписывали трёх любовниц. Но двумя из них он лишь увлекался, будучи ещё цесаревичем. О настоящих чувствах императора можно говорить лишь в отношении юной княжны Екатерины Долгоруковой, которой император стал покровительствовать, когда она ещё была институткой. Их отношения длились годами, и в конце концов Александр II почти перестал их скрывать, а после того как овдовел, женился на своей фаворитке вторым — морганатическим — браком. От своей любви Долгорукова не выиграла ничего, кроме пересудов и нелюбви Романовых, считавших её "выскочкой". Все вещи императора она после его смерти отдала в музей.

Авторы Майя Новик