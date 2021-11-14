Макс Холлоуэй победил Яира Родригеса в главном бою UFC Vegas 42

Американский боец Макс Холлоуэй победил кубинца Яира Родригеса в главном бою турнира UFC Vegas 42. Поединок, состоявшийся в рамках полулёгкого веса (61–66 кг), продлился все отведённые на него пять раундов.

По итогам судьи отдали победу Холлоуэю, выступающему под прозвищем Blessed (Благословенный), со счётом 49:46, 48:47, 48:47. Для американца это 23-я победа в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Родригес, который выступает под прозвищем Пантера, потерпел третье поражение при 14 победах.

В соглавном бою вечера встречались тяжеловесы. Бразилец Маркус Рожериу де Лима уже в первом раунде нокаутировал американца Бена Ротуэлла. Также стоит выделить поражение грузинки Лианы Джоджуа от американки Кортни Кейси единогласным решением судей.