Сладкое не главный фактор: Врач объяснила, как избежать сахарного диабета
Доктор отметила, что причиной самого распространённого сахарного диабета — второго типа — является инсулинорезистентность.
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Большинство страдающих сахарным диабетом людей могли бы избежать его, если бы скорректировали образ жизни. Об этом в связи со Всемирным днём борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.
В беседе с РИА "Новости" она отметила, что причиной самого распространённого сахарного диабета — второго типа — является инсулинорезистентность.
"А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами", — подчеркнула Котешкова.
Врач уточнила, что ведущим фактором в развитии сахарного диабета является не сладкая пища, а масса тела. При этом доктор отметила, что сладкое, сочетаемое с жиром, усиливает инсулинорезистентность.
"Да, может возникнуть сахарный диабет при определённых обстоятельствах, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность, то может быть. Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приёмом сладких продуктов. Если человек ест только легкоусвояемые углеводы, без жиров, то, может быть, диабета и не будет", — заключила эндокринолог.
Ранее были названы четыре ощущения в ногах, указывающие на диабет второго типа. Специалисты призывают людей с повышенным содержанием сахара в крови регулярно проверять свои ступни.
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