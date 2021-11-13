Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису у границ Белоруссии

"Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят. Кстати, "Белавиа", как Лукашенко мне сказал, тоже не возит", — сказал Путин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".