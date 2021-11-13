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Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису у границ Белоруссии

По словам главы государства, ключевое звено, организующее перевозку беженцев, находится в Европе.

13 ноября, 08:32

Фото © ТАСС / Евгений Паулин

Россия никоим образом не причастна к возникновению миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин, российские авиакомпании не перевозят беженцев.

"Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят. Кстати, "Белавиа", как Лукашенко мне сказал, тоже не возит", сказал Путин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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По словам главы российского государства, группы по переправке беженцев в страны Европы действительно существуют, но они действуют достаточно давно. Ключевое звено, продолжил Путин, находится в странах Евросоюза, которые и организуют все эти цепочки.

Ранее газета Politico сообщила, что против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии. При этом в "Аэрофлоте" причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию опровергли. В Кремле же назвали идею введения подобных санкций безумием.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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