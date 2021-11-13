Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ в небе над Белоруссией

Стратегическая авиация России регулярно участвует в запланированных учениях в Белоруссии, их присутствие в республике никак не связано с возникшим у её границ миграционным кризисом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова белорусского коллеги Александр Лукашенко о том, что якобы попросил Москву патрулировать небо над республикой.

"Наши западные партнёры проводят учения постоянно, на регулярной и на нерегулярной основе. Мы тоже делаем это. Наша стратегическая авиация летает, и по своим маршрутам патрулирования факт присутствия наша стратегическая авиация обозначает", — сказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".