Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ в небе над Белоруссией
Ранее бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над страной и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов.
Фото © kremlin.ru
Стратегическая авиация России регулярно участвует в запланированных учениях в Белоруссии, их присутствие в республике никак не связано с возникшим у её границ миграционным кризисом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова белорусского коллеги Александр Лукашенко о том, что якобы попросил Москву патрулировать небо над республикой.
"Наши западные партнёры проводят учения постоянно, на регулярной и на нерегулярной основе. Мы тоже делаем это. Наша стратегическая авиация летает, и по своим маршрутам патрулирования факт присутствия наша стратегическая авиация обозначает", — сказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
Комментариев: 0