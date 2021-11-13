На Украине через несколько десятков лет возможен дефицит питьевой воды. Об этом сообщила на сайте ведомства глава Госпродпотребслужбы Незалежной Владислава Магалецкая.

Всё дело в том, что нормы, которые устанавливают требования к качеству воды, устарели. Однако даже они не выполняются большинством поставщиков, считает Владислава Магалецкая. По её оценке, в установленных государством санитарных нормах отсутствует 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащихся в соответствующих директивах ЕС.