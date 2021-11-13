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"Вопрос выживания": Украине предрекли дефицит питьевой воды

Причиной данной угрозы названы устаревшие нормы, устанавливающие требования к качеству этого ресурса.

13 ноября, 08:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На Украине через несколько десятков лет возможен дефицит питьевой воды. Об этом сообщила на сайте ведомства глава Госпродпотребслужбы Незалежной Владислава Магалецкая.

Всё дело в том, что нормы, которые устанавливают требования к качеству воды, устарели. Однако даже они не выполняются большинством поставщиков, считает Владислава Магалецкая. По её оценке, в установленных государством санитарных нормах отсутствует 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащихся в соответствующих директивах ЕС.

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, — это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции — это вопрос выживания", — отметила Магалецкая.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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