Путин высказался о возможном проведении встречи в "нормандском формате"
По его мнению, это необходимо сделать, чтобы хотя бы приблизиться к решению возникших проблем.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал вероятность проведения встречи в "нормандском формате" в разговоре с автором и ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.
"Настойчивых предложений на этот счёт не слышал, хотя мы это обсуждаем. Считаю, что других способов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим инструментом нужно воспользоваться, необходимо использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим", — заявил Владимир Путин.
Ранее Лайф писал, что Песков заявил о готовности Москвы к встрече в "нормандском формате" и назвал её условие. Однако сначала нужно подготовить документ, который бы отражал совместное понимание, отметил представитель Кремля.
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