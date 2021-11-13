Путин высказался о возможном проведении встречи в "нормандском формате"

"Настойчивых предложений на этот счёт не слышал, хотя мы это обсуждаем. Считаю, что других способов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим инструментом нужно воспользоваться, необходимо использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим", — заявил Владимир Путин.