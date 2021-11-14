Более 500 человек пострадали в Египте при нашествии скорпионов

В Египте произошло нашествие скорпионов, более 500 человек пострадали от укусов членистоногих, а трое погибли. Об этом сообщает Reuters.

Скорпионы атаковали провинцию Асуан на юге страны. В Минздраве Египта объяснили, что причиной их нашествия стали аномальные ливни с градом, выгнавшие опасных паукообразных из нор за пределами городов.

Власти Египта заверили, что запасов противоядия достаточно во всех больницах.