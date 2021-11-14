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Более 500 человек пострадали в Египте при нашествии скорпионов

В Минздраве страны объяснили, что причиной этого стали аномальные ливни с градом, выгнавшие опасных паукообразных из нор за пределами городов.

14 ноября, 02:28

Фото © Pixabay

В Египте произошло нашествие скорпионов, более 500 человек пострадали от укусов членистоногих, а трое погибли. Об этом сообщает Reuters.

Скорпионы атаковали провинцию Асуан на юге страны. В Минздраве Египта объяснили, что причиной их нашествия стали аномальные ливни с градом, выгнавшие опасных паукообразных из нор за пределами городов.

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Власти Египта заверили, что запасов противоядия достаточно во всех больницах.

Ранее учёные нашли способ лечить ковид ядом скорпионов. В данном веществе найден фермент, который обладает противовирусными свойствами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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