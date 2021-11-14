Дрейк разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе после смертельной давки на концерте. Видео © Instagram / area29htx

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) на следующий день после трагедии с девятью погибшими на фестивале Astroworld в Хьюстоне, отправился в стриптиз-клуб. Об этом пишет New York Post.

Как уточняется, музыкант проводил время в кругу стриптизёрш в стрип-клубе Area 29. Там, по данным СМИ, он потратил около миллиона долларов, попросту разбросав деньги по полу. На тот момент Дрейк уже знал о последствиях фестиваля и многочисленных жертвах. Тем не менее это не помешало ему веселиться.

В соцсетях появилось видео с полуголыми танцовщицами, собиравшими купюры с пола. Банкнотами были усыпаны оба этажа клуба. Стриптизёрши на камеру поблагодарили Дрейка за столь щедрые чаевые, однако есть вероятность, что доллары могли быть фальшивыми.