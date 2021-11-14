Дрейк разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе после смертельной давки на концерте
В соцсетях появилось видео с полуголыми танцовщицами, собиравшими столь щедрые чаевые с пола.
Фото © ТАСС / Richard Shotwell / Invision / AP
Дрейк разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе после смертельной давки на концерте. Видео © Instagram / area29htx
Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) на следующий день после трагедии с девятью погибшими на фестивале Astroworld в Хьюстоне, отправился в стриптиз-клуб. Об этом пишет New York Post.
Как уточняется, музыкант проводил время в кругу стриптизёрш в стрип-клубе Area 29. Там, по данным СМИ, он потратил около миллиона долларов, попросту разбросав деньги по полу. На тот момент Дрейк уже знал о последствиях фестиваля и многочисленных жертвах. Тем не менее это не помешало ему веселиться.
В соцсетях появилось видео с полуголыми танцовщицами, собиравшими купюры с пола. Банкнотами были усыпаны оба этажа клуба. Стриптизёрши на камеру поблагодарили Дрейка за столь щедрые чаевые, однако есть вероятность, что доллары могли быть фальшивыми.
Ранее Лайф сообщал, что Дрейк впервые обратился к семьям погибших в давке во время его совместного выступления с Трэвисом Скоттом. Перед этим музыканта обвинили в том, что он с коллегой не остановил концерт после того, как началась паника.
Напомним, на музыкальном мероприятии Astroworld Festival в Техасе люди гибли в давке. Они стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. По последним данным, погибло девять человек, ещё десятки фанатов попали в больницу. Всего пострадало более 300 зрителей. Стоит отметить, что это не первое выступление Скотта на Astroworld Festival, которое заканчивается трагедией. Так, в ноябре 2019 года фанаты рэпера устроили давку, в которой пострадало несколько человек.
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