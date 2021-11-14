Глава МИД Британии решила помешать строительству "Северного потока – 2", которое уже окончено
Сейчас проходит процесс сертификации газопровода. Полностью достроили его ещё 10 сентября. Россия готова начать поставки на следующий день после получения разрешения.
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны Европы объединиться против строительства "Северного потока – 2", которое официально завершилось ещё в сентябре.
"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток – 2", — написала Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph.
Глава британского МИДа считает, что газопровод может "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на её газ".
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
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