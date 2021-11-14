Вакцинированные от ковида россияне смогут выиграть 100 тысяч рублей
Всю необходимую информацию о розыгрыше можно узнать на портале "Госуслуги".
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Тысяча россиян, которая прошла вакцинацию от коронавируса, сможет выиграть по 100 тысяч рублей. Первая половина призового фонда будет разыграна уже 16 ноября. Постановление правительства о проведении дополнительного розыгрыша денежных призов вступило в силу 14 ноября, сообщает РИА "Новости".
По условиям, в конкурсе могут принять участие те, кто привился одной из российских вакцин до проведения акции. Причём если препарат был двухкомпонентным, то к моменту начала розыгрыша должны быть сделаны обе прививки. Победителей будет определять компьютер на основе данных Единого регистра вакцинированных. Всю необходимую информацию можно будет узнать в личном кабинете на портале "Госуслуги". Победители смог получить свои призы в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.
Ранее стало известно, что розыгрыш призов среди вакцинированных от ковида продлили до конца года. Так, благодаря двум дополнительным тиражам число победителей увеличится до двух тысяч человек.
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