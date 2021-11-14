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Вакцинированные от ковида россияне смогут выиграть 100 тысяч рублей

Всю необходимую информацию о розыгрыше можно узнать на портале "Госуслуги".

14 ноября, 05:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тысяча россиян, которая прошла вакцинацию от коронавируса, сможет выиграть по 100 тысяч рублей. Первая половина призового фонда будет разыграна уже 16 ноября. Постановление правительства о проведении дополнительного розыгрыша денежных призов вступило в силу 14 ноября, сообщает РИА "Новости".

По условиям, в конкурсе могут принять участие те, кто привился одной из российских вакцин до проведения акции. Причём если препарат был двухкомпонентным, то к моменту начала розыгрыша должны быть сделаны обе прививки. Победителей будет определять компьютер на основе данных Единого регистра вакцинированных. Всю необходимую информацию можно будет узнать в личном кабинете на портале "Госуслуги". Победители смог получить свои призы в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Ещё двое вакцинированных москвичей выиграли квартиры

Ещё двое вакцинированных москвичей выиграли квартиры

Ранее стало известно, что розыгрыш призов среди вакцинированных от ковида продлили до конца года. Так, благодаря двум дополнительным тиражам число победителей увеличится до двух тысяч человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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