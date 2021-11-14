Вакцинированные от ковида россияне смогут выиграть 100 тысяч рублей

Тысяча россиян, которая прошла вакцинацию от коронавируса, сможет выиграть по 100 тысяч рублей. Первая половина призового фонда будет разыграна уже 16 ноября. Постановление правительства о проведении дополнительного розыгрыша денежных призов вступило в силу 14 ноября, сообщает РИА "Новости".

По условиям, в конкурсе могут принять участие те, кто привился одной из российских вакцин до проведения акции. Причём если препарат был двухкомпонентным, то к моменту начала розыгрыша должны быть сделаны обе прививки. Победителей будет определять компьютер на основе данных Единого регистра вакцинированных. Всю необходимую информацию можно будет узнать в личном кабинете на портале "Госуслуги". Победители смог получить свои призы в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.